Ay, Boğa burcundaki seyrine devam ederken günün ilerleyen saatlerinde boşluğa girmeye hazırlanıyor. Sabır, istikrar ve somut sonuçlar alma isteği gün boyunca hakimiyetini koruyor. İşleri aceleye getirmeden, mevcut düzeni sağlamlaştırmaya odaklanmak en verimli yaklaşım olacaktır.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Finansal konular ve özdeğer algınız ön planda. Gelirlerinizi korumak, harcamalarınızı kontrol altına almak ve somut güvenceler yaratmak isteyeceksiniz. Riskli yatırımlardan kaçınmakta fayda var.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Ay burcunuzda ilerlerken duygusal ihtiyaçlarınız ve kişisel konforunuz ilk sırada yer alıyor. Kendinizle ilgilenmek, bedeninizin sesini dinlemek ve adımlarınızı sakince atmak gününüzü güzelleştirecektir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Zihninizi ve bedeninizi dinlendirmek isteyeceğiniz bir gün. İç dünyanıza çekilebilir, yalnız kalarak enerjinizi toplayabilirsiniz. Arka planda yürüttüğünüz işlere odaklanmak size iyi gelecektir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinizi daha somut temellere oturtmak ve güvendiğiniz dostlarınızdan destek almak için uygun bir zaman.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kariyeriniz ve sorumluluklarınız ön planda. Üstlerinizle ilişkilerinizde sakin ve profesyonel bir duruş sergileyerek iş hayatınızda sağlam, kalıcı adımlar atabilirsiniz.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

İnançlarınız, hayata bakışınız ve uzun vadeli planlarınız gündemde. Yeni şeyler öğrenmek, seyahat veya eğitim planları yapmak ve zihninizi genişletmek size huzur verecektir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Ortaklı finansal konular, borçlar ve alacaklar üzerinde durabilirsiniz. Maddi konularda gerçekçi değerlendirmeler yapmak ve duygusal olarak kendinizi güvenceye almak isteyeceksiniz.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar odağınızda. Karşınızdaki kişilerle güven odaklı iletişim kurmak, yapıcı ve sabırlı bir tutum sergilemek bağlarınızı güçlendirecektir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız gündemi oluşturuyor. Ertelediğiniz pratik işleri tamamlayabilir, beslenme ve yaşam düzeninizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve hobileriniz ön planda. Hayattan keyif alma arzunuz yüksek; sanatsal veya yaratıcı uğraşlarla ilgilenmek ruhunuza besleyici gelecektir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Yuvanız, aileniz ve evinizle ilgili konular hareketleniyor. Ev içinde konforu artıracak düzenlemeler yapmak veya aile büyükleriyle huzurlu vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Yakın çevrenizle iletişiminiz ve pratik çözümleriniz ön planda. Kısa yolculuklar, planlamalar ve zihinsel projeler için sakin ve net kararlar alabileceğiniz bir gün.