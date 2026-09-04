Guizhou eyaletindeki dağlık bölgede yer alan doğal bir çukurda kurulan teleskop, binlerce hareketli üçgen paneli ve yüksek hassasiyetli sistemi sayesinde uzaydan gelen son derece zayıf radyo sinyallerini yakalamak üzere faaliyet gösteriyor.

Şehir merkezlerinden uzak konumu sayesinde insan kaynaklı parazitlerden korunan dev yapı; pulsarlar, hızlı radyo patlamaları (FRB), nötr hidrojen haritalandırması ve Güneş Sistemi dışından gelebilecek olası teknolojik izlerin takibinde kritik rol oynuyor.

Fiziksel olarak devasa boyuttaki antenin tamamını döndürmek yerine, aktif yüzeyindeki panelleri ve kablolarla asılı duran odak kabinini hassas aktüatörlerle ayarlayarak gökyüzünü tarayan sistem, yüksek yönelim kabiliyeti sergiliyor.

Dev toplama alanı sayesinde zayıf sinyalleri tespit etme kapasitesi oldukça yüksek olan teleskop, şimdiden milisaniyelik sistemler de dahil olmak üzere yüzlerce yeni pulsar keşfetti.

Gerçek zamanlı veri işleme yeteneğiyle optik ve X-ışını teleskoplarıyla ortak yürütülen uluslararası gözlem kampanyalarına da katkı sağlayan tesis, elektromanyetik kalkanlama ve özel güvenlik protokolleriyle parazit riskini en aza indirerek kozmik araştırmalara yön vermeye devam ediyor.