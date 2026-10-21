Yarışmanın kuralları basitti ancak uygulanması neredeyse imkansızdı. 2 yabancı sadece hayatta kalmaya çalışmıyor, aynı zamanda kendilerine verilen zorlu görevleri tamamlamak zorundaydı.

Her başarısız görev, platformun bir zemin panelinin sökülmesi ve yaşam alanının daha da küçülmesi anlamına geliyordu.Yarışmacılardan biri elenirse, kalan kişi tek başına 250 bin doların sahibi olacaktı.

250 bin dolarlık büyük ödülü kazanmak için bir araya gelen inşaat işçisi Alison ile ekranların tanınan siması Angus, yerden tam 30 metre yüksekteki minyatür bir platformda 30 gün geçirmeyi kabul etti.

İlk günler dondurucu soğuk ve şiddetli yağmurla başladı. Çadırları su alan ikili, günlerce uyuyamadı. Beşinci günde onlara yalıtımlı yeni çadırlar kazanma şansı verildi, ancak tenis topuyla hedefi vurmaları gerekiyordu. Alison hedefi bulurken, Angus üst üste ıskaladı. Sonuç; lüks çadırlar kaybedildi ve platform ilk kez küçüldü.

10. GÜNDE YİYECEKLERİNİ KAYBETTİLER

10. günde ise yiyeceklerini kurtarmak için dev bir testereyi zamanında durdurmaları gerekiyordu. Alison uyurken nöbetçi olan Angus'ın dikkati dağıldı, mekanizmayı durduramadı. İkili hem yiyeceklerini hem de platformun dörtte birini tek bir hatayla kaybetti.

Üst üste yaptığı hatalarla moralen çöken Angus, kendisini affettirmek için 15. günde en tehlikeli görevi üstlendi: 30 metre yüksekteki sallanan, dar bir denge kalasından karşıya geçmek, ANCAK dengesini kaybederek boşluğa düştü. Güvenlik ipleri sayesinde kurtulsa da yarışmaya veda etti.

Alison artık tamamen yalnızdı. Sohbet edecek kimsesi yoktu ve platform üzerindeki hareket alanı neredeyse bitme noktasına gelmişti.

ETRAFI KESKİN DİKENLERLE ÇEVRİLDİ

20. günden itibaren Alison’ın hayatı kabusa döndü. Platformun etrafı keskin dikenlerle çevrildi ve her gün aniden yükselen balonları okla vurması istendi. Vuramadığı her balon platformu daha da küçültecekti. Sürekli tetikte beklemek Alison’ı zihinsel olarak yıpratsa da direnmeye devam etti.

Finale doğru Alison'a moral olması için platforma geçici bir Starbucks alanı kuruldu. Üstelik platformun gizli bir yerine 50 bin dolar değerinde bir hediye kartı saklandı. Alison kısa sürede kartı bularak ana ödüle ek büyük bir kazanç elde etti.

30. güne ulaşıldığında Alison’ın önüne hayatının seçimi konuldu: Angus’ın elendiği denge kalasından karşıya geçmeyi başarırsa ödülÜ 500 bin dolara çıkacaktı. Düşerse, 30 günlük emeği sıfırlanacak ve elindeki 250 bin doları da kaybedecekti.

RİSKİ REDDETTİ, REKOR ÖDÜLLE AYRILDI

Büyük bir soğukkanlılık göstererek risk almayı reddeden Alison, 250 bin dolarlık ana ödülü ve 50 bin dolarlık Starbucks kartını garantilemeyi seçti. Yarışma bitiminde kalası sadece denemek için yürümeyi denediğinde parkurun imkansızlığını fark eden Alison, verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladı ve gökyüzündeki bu ekstrem savaşı kazanan isim olarak tarihe geçti.