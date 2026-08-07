İçişleri Bakanlığı, terör örgütü IŞİD’in faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik 30 ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 104 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FİNANS VE PROPAGANDA YAPILANMASINA DARBE

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla IŞİD'e finansman sağladıkları, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüte üye olduklarının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatılırken, açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak operasyonda emeği geçen jandarma personeli ve başsavcılıklar tebrik edildi.