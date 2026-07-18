İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı; "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 30 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, IŞİD terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Açıklamada, ayrıca, "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

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