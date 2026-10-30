İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 90 şüphelinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 76'sı tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Mustafa Aktürk'ün babasının da aralarında bulunduğu 52 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için adli kontrol istendi.

Adli süreçteki 24 çocuk tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Diğer 10 çocuk için ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi.

SOSYAL MEDYADAN ELEMAN TEMİNİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ve başsavcılığın koordinesinde örgütün faaliyetlerini engellemek ve şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Polis çalışmalarında, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren örgütün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiği belirlendi. Örgütün elebaşılığını, yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan bir şüphelinin yaptığı tespit edildi.

Ekipler, bu yöntemle bulunan kişilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri için yönlendirildiğini belirledi. Gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

27 EKİM'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da 27 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 90 şüpheli yakalandı, aramalarda 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.