Hazine ve Maliye Bakanlığının e-Tebligat sistemine ilişkin yeni düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme dahil olması zorunlu olduğu hâlde henüz başvuru yapmayan belirli mükelleflerin 30 Kasım’a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle başvuru takvimi, elektronik tebligatların iletilmesi ve sistemden ayrılma koşulları da yeniden belirlendi.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNE KİMLER GİRMEK ZORUNDA?

Yeni tebliğe göre kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kolektif ve adi komandit şirketlerin e-Tebligat sistemini kullanması zorunlu olacak.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun ilgili listesinde yer alan, kayıt ve tescile tabi malları ilk kez edinen kişiler de belirlenen şartlar çerçevesinde sisteme dahil edilecek. Bu kapsamda adına tescil işlemi yapılacak gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan teşekküllerin gerekli başvuruları tamamlaması gerekecek.

1 Temmuz’dan önce mevzuat kapsamında sisteme kaydolmuş olanların ise yeniden başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu kişiler, mevcut kullanıcı kodu ve şifreleriyle e-Tebligat sistemini kullanmaya devam edebilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 KASIM OLARAK

11 Ekim’den önce sisteme dahil olması gerektiği hâlde henüz başvuru yapmayan kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kolektif ve adi komandit şirketlerin en geç 30 Kasım’a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Bu tarihten sonra mükellefiyet kazanan ve e-Tebligat sistemine girmek zorunda olanların ise işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuruda bulunması şartı aranacak.

ÖTV Kanunu kapsamındaki, kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabında adına tescil yapılacak kişilerin de tescil işlemi tamamlanmadan önce e-Tebligat sistemine dahil olması gerekecek.

TEBLİGATLARA E-DEVLET ÜZERİNDEN DE ULAŞILABİLECEK

Düzenlemeyle elektronik imzalı belgelerin muhataplarına e-Tebligat sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin esaslar da belirlendi. Mükellefler, kendilerine iletilen belgeleri Dijital Vergi Dairesi'nin yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

Elektronik tebligat, evrakın sisteme ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. Mükellefler, kendilerine tebligat gönderildiğinde SMS veya e-posta aracılığıyla bilgilendirilmek için talepte bulunabilecek.

SMS ya da e-posta bildiriminin herhangi bir nedenle iletilememesi, elektronik tebligatın geçerliliğini veya yasal tebliğ süresini değiştirmeyecek.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNDEN AYRILMA ŞARTLARI NETLEŞTİ

Yeni düzenleme, sistemden çıkış yapılabilecek durumları da kapsıyor. Tüzel kişilerin ilgili sicil kayıtlarının silinmesi, gerçek kişilerin hayatını kaybetmesi veya haklarında gaiplik kararı verilmesi hâlinde sistemden çıkış işlemi gerçekleştirilebilecek.

Belirli koşulları karşılayan zorunlu ya da isteğe bağlı kullanıcılar da başvuru yaparak sistemden ayrılabilecek. Başka bir nedenle e-Tebligat kullanma zorunluluğu bulunmayan 65 yaşını doldurmuş kişiler de başvuru yoluyla sistemden çıkabilecek.

Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme ve askerlik hizmeti gibi nedenlerle sistemi kullanma imkânı kalmayan kişiler için geçici çıkış hükümleri de getirildi.

KULLANICI KODU VE ŞİFRELER İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Sistemi kullanan mükelleflerin bildirimlerini zamanında ve eksiksiz yapması, bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri ise ilgili vergi dairesine iletmesi gerekiyor.

Kullanıcılara tahsis edilen kod ve şifrelerin güvenliğinin sağlanması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Kullanıcı bilgilerinin veya şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğinin öğrenilmesi durumunda ilgili vergi dairesine vakit kaybetmeden bilgi verilmesi zorunlu olacak.