Cihazlar yeni teknolojilere uygun güncellemeler alırken bazı modeller güncelliğini yitirerek yeni uygulamalarla uyumsuzluklar yaşayabiliyor. Sık sık güncellenen popüler mesajlaşma programı WhatsApp da bu konuyla ilgili bir detayla gündeme geldi. Apple'ın dünyada milyonlarca kullanıcısı olan iPhone modellerinde güncelleme alamayacak olan bazı sürümler artık WhatsApp uygulamasından mahrum kalacak. 30 Kasım tarihinden itibaren bazı iPhone kullanıcıları mesajlarına erişemeyecek.

iOS 15.5 SÜRÜMÜNÜ ALTINDA KALAN MODELLERDE WHATSAPP ÇALIŞMAYACAK

Alınan bu radikal karar, yalnızca standart WhatsApp Messenger kullanıcılarını değil, aynı zamanda WhatsApp Business altyapısını kullanan ticari işletmeleri de doğrudan etkileyecek. Apple ekosistemindeki kullanıcıların iletişimlerinde herhangi bir kesinti yaşamamaları için, belirtilen tarihten önce cihazlarını en az iOS 15.5 veya daha güncel bir sürüme yükseltmeleri gerekiyor.

WhatsApp yetkilileri, bu sürecin bir donanım zorunluluğu olmadığını, kullanıcıların yeni bir cihaz satın almadan, sadece mevcut yazılımlarını güncelleyerek uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebileceklerini önemle vurguluyor.

GÜVENLİK VURGUSU

WhatsApp, bugüne kadar dünya genelindeki geniş kullanıcı kitlesini mağdur etmemek adına eski işletim sistemlerine destek vermeye büyük özen gösteriyordu. Ancak hızla değişen yazılım dünyası ve artan siber güvenlik tehditleri, eski sürümleri desteklemeyi teknik ekipler için sürdürülemez bir iş yükü haline getirdi.