Çin, fazla elektriği yer altında yüksek basınçlı hava kullanarak depolayan 300 megavatlık yeni enerji santralini elektrik şebekesine bağladı. Gansu eyaletinde kurulan tesis, doğal mağaralar yerine kayaların içine açılan yapay yeraltı odalarını kullanmasıyla dikkat çekiyor. Santral, 1.800 megavatsaatlik enerji depolama kapasitesiyle yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılmasını sağlayacak.

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Yumen kentinde kurulan 300 megavatlık Yuachun 1 No'lu Enerji Santrali, sıkıştırılmış hava enerjisi depolama teknolojisiyle çalışıyor. Fazla elektriği yüksek basınçlı hava şeklinde yer altında saklayan tesis, ihtiyaç arttığında bu enerjiyi yeniden elektriğe dönüştürerek şebekeye aktarıyor.

Projenin en dikkat çekici özelliği ise depolama için doğal mağaralar yerine yaklaşık 110 metre derinlikte, sağlam kayaların içine kazılmış yapay odaların kullanılması. Bu yönüyle tesis, söz konusu teknoloji açısından önemli bir uygulama örneği olarak öne çıkıyor.

Elektriği sıkıştırılmış hava olarak depoluyor

Santralin çalışma sistemi, elektrik üretiminin yüksek olduğu dönemlerde ortaya çıkan fazla enerjiyi değerlendirmeye dayanıyor. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin ihtiyaçtan fazla elektrik ürettiği zamanlarda bu enerji, büyük kompresörleri çalıştırmak için kullanılıyor.

Kompresörler, havayı yüksek basınç altında sıkıştırarak yer altındaki özel odalara aktarıyor. Elektrik talebinin arttığı dönemlerde ise depolanan basınçlı hava serbest bırakılıyor. Havanın hareketiyle türbinler çalıştırılarak yeniden elektrik üretiliyor ve elde edilen enerji şebekeye gönderiliyor.

Böylece üretimin yüksek, tüketimin düşük olduğu saatlerde boşa gidebilecek elektrik daha sonra kullanılmak üzere saklanabiliyor.

110 metre derinlikte 4 dev oda inşa edildi

Santralin depolama sistemi için yaklaşık 110 metre derinlikte, sağlam kaya tabakasının içine dört büyük yeraltı odası kazıldı. Toplam hacmi yaklaşık 200 bin metreküp olan bu odalar, yüksek basınç altında sıkıştırılmış havayı depolamak üzere tasarlandı.

Benzer teknolojilerde çoğunlukla doğal tuz mağaralarından yararlanılıyor. Ancak Çin'in yapay yeraltı odalarını kullanması, uygun doğal mağaraların bulunmadığı bölgelerde de bu tür enerji depolama tesislerinin kurulabilmesinin önünü açabilir.

1.800 megavatsaat enerji depolayabiliyor

Santralin 300 megavatlık üretim gücü ile 1.800 megavatsaatlik depolama kapasitesi birbirinden farklı iki özelliği ifade ediyor. Megavat, santralin belirli bir anda ne kadar güç üretebildiğini; megavatsaat ise belirli bir süre boyunca depolayabildiği veya üretebildiği enerji miktarını gösteriyor.

Projenin arkasındaki şirketin verdiği bilgilere göre tesis, sekiz saat boyunca enerji depolayabilecek ve depolanan enerjiyi altı saat kesintisiz elektrik üretmek için kullanabilecek şekilde tasarlandı. Sistemin toplam enerji depolama ve geri üretim verimliliğinin ise yüzde 72 olduğu bildiriliyor. Bu oran, depolanan elektriğin bir bölümünün dönüşüm sürecinde kaybedildiğini gösteriyor.

Sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısı yeniden kullanılıyor

Sıkıştırılmış hava teknolojisinin en önemli teknik aşamalarından biri, havanın sıkıştırılması sırasında ortaya çıkan ısının yönetilmesi. Bazı sistemlerde depolanan havayı türbinleri çalıştırmadan önce ısıtmak için ek yakıt kullanılıyor.

Çin'deki tesiste ise adyabatik depolama yöntemi uygulanıyor. Bu sistemde sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısı da depolanıyor ve elektrik üretimi aşamasında yeniden kullanılıyor. Böylece türbinleri çalıştırmak için ek yakıt yakılmasına ihtiyaç duyulmuyor.

Ancak bu yöntem de enerji kayıplarını tamamen ortadan kaldırmıyor. Sıkıştırma, depolama ve yeniden elektrik üretimi aşamalarında enerjinin bir bölümü kaybediliyor.

Yenilenebilir enerji için neden önemli?

Güneş enerjisi santralleri gece elektrik üretemezken rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik de hava koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bu durum, üretimin yüksek olduğu saatlerde elde edilen enerjinin depolanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılmasını önemli hale getiriyor.

Sıkıştırılmış hava enerji depolama tesisleri, büyük miktarda elektriği saatler boyunca saklayabilmeleri sayesinde bu soruna çözüm sunabilecek teknolojiler arasında yer alıyor.

Dünya Bankası da uzun süreli enerji depolama sistemlerinin, rüzgar ve güneş gibi üretimi değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekelerine entegrasyonunu kolaylaştırabileceğine dikkat çekiyor. Çin'in yeni tesisi de bu alanda yapay yeraltı depolama alanlarının kullanılabileceğini gösteren önemli projelerden biri olarak değerlendiriliyor.