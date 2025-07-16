Kısa sürede verdiği 30 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer, bu kez Ege kıyılarında objektiflere yansıdı. Demirer, "Sevdalı" adlı teknesiyle Ege'nin turkuaz sularında tatil yaparken, Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına takıldı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sanatçı, sağlıklı yaşam konusundaki kararlılığı ve kalıcı değişimiyle örnek oluyor.

DİYETİSYENLERLE OLMADI, KARARLILIĞIYLA BAŞARDI

Ata Demirer, katıldığı bir televizyon programında verdiği kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Yıllarca birçok diyetisyenle çalıştığını ancak sürdürülebilir sonuç alamadığını söyleyen Demirer, bu kez kontrolü tamamen kendi eline almış. "Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne gibiydi" diyen ünlü komedyen, esas başarının irade ve istikrarla geldiğini belirtiyor.

Günde 10 bin adım yürüyüş yapmaya özen gösteren Demirer, özellikle öğle ve akşam yemeklerinde ekmeği tamamen hayatından çıkardığını söylüyor. Bu sayede sağlıklı ve kalıcı bir zayıflama süreci yaşadığını vurguluyor.