Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Ata Demirer, zayıflama sürecinde iğne kullanıp kullanmadığına ilişkin soruyu yanıtladı. Böyle bir yöntemden yararlanmadığını belirten Demirer, “Yok canım, ne iğnesi? İşim olmaz iğneyle” ifadelerini kullandı.

Kilo verme sürecinde beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini anlatan komedyen, öğle ve akşam yemeklerinde ekmek tüketmediğini, düzenli spor yaptığını ve insülin direnci için tedavi gördüğünü söyledi.

"DİYET ÖMÜR BOYU SÜRECEK"

Geçmişte kilo alıp verme döngüsü yaşadığını belirten Demirer, bu kez kısa süreli bir diyet yerine yaşam tarzını değiştirdiğini ifade etti.

Yeni düzenini kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini söyleyen komedyen, diyetin ne zaman sona ereceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii tabii, her zaman. O ömür boyu sürecek. Öyle 6 aylığına, 9 aylığına yapılan bir şey değil. O yüzden alıp veriyordum zaten. Yaşantımı değiştirdim, öyle söyleyeyim.”

Ata Demirer, 2024 yılında katıldığı Empati programında da yaklaşık 30 kilo verdiğini açıklamıştı. O dönemde kilo kaybının insülin direnci ve beslenme düzeniyle bağlantılı olduğunu belirten Demirer, düzenli beslenme ve sporla yaklaşık 2,5 yılda kilo verdiğini söylemişti.