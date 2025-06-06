Ata Demirer katıldığı 'Hadi Anlat' programında zayıflama sırrını açıkladı. 30 kilo veren ünlü komedyen şunları söyledi:

"Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok"

Ata Demirer'in eski hali.

Ata Demirer ayrıca programda kendisiyle ilgili samimi itiraflarda da bulundu:

"Hassas biriyim. Küsüp uzaklaşırım ama söylerim neden küstüğümü. Kalbi kolay onarılacak biri değilim ama kolay da vazgeçmem insandan."

"Birçok konuda 20 yaşındaki Ata ile aynıyım. Prensipleri olan bir arkadaş, çocukken de öyleydim. Bazı şeyler hiç değişmiyor."

"Hata tekrarı ve melankolik tarafları var, seviyor onları, değişmiyor. Ama bence o yüzden genç gösteriyorum, ruhen gencim, çocuk gibiyim. Sağlam atmış zamanında temeli."