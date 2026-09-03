İspanya'nın León bölgesinde yürütülen Kantabria orman tavuklarını çoğaltma projesinde beklenen sonuç alınamadı. Doğaya salınan 30 kuşun büyük bölümü çevre şartlarına uyum sağlayamadan yırtıcılara av oldu.

5 MİLYON DOLARLIK PROJE NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Kastilya ve León Özerk Yönetimi tarafından Alto Sil Kuş Koruma Alanı'nda yürütülen çalışmada, salınan kuşların doğal hayata uyum sağlayamadığı görüldü. Esaret altında büyütülen kuşların yırtıcılardan kaçma ve güvenli tüneme reflekslerinin gelişmediği saptandı. Bu durumun, kuşları açık arazide kolay av haline getirdiği kaydedildi.

KUŞLAR HANGİ YIRTICILAR TARAFINDAN AVLANDI?

Saha incelemelerinde 180 günlük takip süreci sonunda hayatta kalma oranı yüzde 3,4 seviyesinde kaldı. Ölümlerin detaylarında 12 kuşun tilki, 6 kuşun yırtıcı kuşlar ve 4 kuşun sansarlar tarafından avlandığı belirlendi. Kalan 7 kuşun ise kesin nedeni tespit edilemeyen diğer etkenler yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi.

TEK HAYATTA KALAN KUŞ HANGİ BİLGİLERİ SAĞLADI?

Projeden geriye kalan tek dişi orman tavuğunun bölgedeki doğal üreme alanlarını kullanmaya devam ettiği aktarıldı. Uzmanlar, elde edilen verilerin gelecekteki salım projelerinde kafes tasarımları, avcı karşıtı eğitimler ve zamanlama stratejilerini geliştirmek amacıyla kullanılacağını açıkladı.