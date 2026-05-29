CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan süreçte gözler 30 Mayıs’taki iki ayrı buluşmaya çevrildi...
İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine tedbiren getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek Halk Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.
CHP lideri Özgür Özel de aynı gün Ankara’da partililerle buluşacak.
Özel’in, Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenecek programda vatandaşlara hitap edeceği öğrenildi.
Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde gerçekleştirilecek iki buluşmanın da saat 14.00’te başlayacağı belirtildi.