Şampiyona kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şunlar:
GREKOROMEN
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
60 kilo: Kazım Tikence
63 kilo: Servet Angi
67 kilo: Azat Sarıyar
72 kilo: İbrahim Özdemir
77 kilo: Cengizhan Dağ
82 kilo: İsmail Bereket
87 kilo: Alperen Berber
97 kilo: Muhittin Emre Helvacı
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
KADINLAR
50 kilo: Zerda Demir
53 kilo: Şevval Çayır
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Sevim Akbaş
62 kilo: Gülsüm Bingöl
65 kilo: Ayşe Erkan
68 kilo: Elif Şevval Kurt
72 kilo: Hatice Nur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
SERBEST STİL
57 kilo: Bekir Keser
61 kilo: Tolga Özbek
65 kilo: Yusuf Tümer
70 kilo: Abdullah Toprak
74 kilo: Yasin Yeşil
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Ahmet Yağan
92 kilo: Fatih Altunbaş
97 kilo: Rıfat Eren Gıdak
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl