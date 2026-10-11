Şampiyona kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şunlar:

GREKOROMEN

55 kilo: Muhammet Emin Çakır

60 kilo: Kazım Tikence

63 kilo: Servet Angi

67 kilo: Azat Sarıyar

72 kilo: İbrahim Özdemir

77 kilo: Cengizhan Dağ

82 kilo: İsmail Bereket

87 kilo: Alperen Berber

97 kilo: Muhittin Emre Helvacı

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

KADINLAR

50 kilo: Zerda Demir

53 kilo: Şevval Çayır

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Sevim Akbaş

62 kilo: Gülsüm Bingöl

65 kilo: Ayşe Erkan

68 kilo: Elif Şevval Kurt

72 kilo: Hatice Nur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

SERBEST STİL

57 kilo: Bekir Keser

61 kilo: Tolga Özbek

65 kilo: Yusuf Tümer

70 kilo: Abdullah Toprak

74 kilo: Yasin Yeşil

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Rıfat Eren Gıdak

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kaynak olarak ekle