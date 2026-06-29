Çin'de Yangtze Nehri üzerinde kurulu olan Üç Boğaz Barajı, dünyanın en yüksek kurulu güce sahip hidroelektrik santrali olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Aralık 1994'te inşasına başlanan ve 30 milyar doları aşan maliyetiyle dikkat çeken mega yapı, yeryüzündeki en büyük mühendislik projeleri arasında yer alıyor.

40 MİLYAR METREKÜP SU KAPASİTESİ BULUNUYOR

Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa sahip olan barajın temel kalınlığı 115 metreye ulaşıyor. Tesisin inşaat aşamasında 28 milyon metreküpten fazla beton kullanılırken, yapının arkasında oluşturulan devasa rezervuar tam 40 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahip bulunuyor.

GEZEGENİN FİZİKSEL PARAMETRELERİ DEĞİŞTİ

Bilimsel analizler, bu kadar büyük bir su kütlesinin tek bir noktada toplanmasının Dünya'nın eylemsizlik momentinde yeniden dağılıma yol açtığını gösteriyor. Kütle merkezinin yukarı kayması nedeniyle gezegenin kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı yavaşladı ve bir Dünya gününün süresi yapay olarak 60 nanosaniye uzadı.