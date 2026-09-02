İktidarın seçimler öncesi sıcak para bulmak amacıyla özelleştirmeyi planladığı kamuya ait köprü ve otoyollar için yerli ve yabancı firmalar sıraya girdi. Yılda 30 milyar lira gelir sağlanan köprü ve otoyollar blok olarak özelleştirilmek isteniyor.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

2025 yılında köprü ve otoyol gelirlerinin 26 milyar 745 milyon lira olduğunu kaydeden YENİ Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Darphane gibi para basan bu projeler, konsorsiyum şeklinde malum beşlinin de içinde olduğu bir yöntemle özelleştirilmek isteniyor” dedi.

Bu yılın ilk 6 ayında köprü ve otoyol gelirlerinin 15 milyar lirayı aştığını yıl sonunda ise bu tutarın 30 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini anlatan Sümer, devletin bu köprü ve otoyolları işletmesi halinde 25 yılda 750 milyar lira gelir elde edeceğini belirtti. “Özelleştirme durumunda şirketler en az 2 misli zam yapacağı için 1 trilyon 500 milyar liralık bir gelir söz konusu” diyen Sümer, “Altın yumurtlayan tavuğu kesmenin hangi akıl ve mantıklı açıklaması olabilir. Tek sebebi yaklaşan seçimler öncesinde sıcak paraya olan ihtiyaçtır” açıklamasını yaptı. İlk özelleştirme girişiminin olduğu 2010 yılında köprü ve otoyolların net gelirleri yıllık 700 milyon lira idi.

İspanya, Çin ve Güney Koreli firmaların takibe aldığı kamuya ait olan köprü ve otoyolları İçtaş, Kalyon, Limak ve Cengiz Holding de yakından takip ediyor.

Özelleştirme kapsamındaki köprü ve yollar

Özelleştirme kapsamındaki Köprü ve otoyollar içinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu, Adana-Gaziantep Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu bulunuyor.