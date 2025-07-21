Trafikten men edilip 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar, il ve ilçe müdürlüklerince satılacak. Hurda olanlar pazarlıkla, diğerleri ise açık artırmayla elden çıkarılacak. Satışla birlikte araç üzerindeki tüm haciz ve rehin şerhleri kaldırılacak. SGK borçlularına ait araçların ise kapsam dışında tutulduğu belirtildi.
SAHİBİNE 1 AY SÜRE
Satıştan elde edilen gelir, varsa alacaklılara dağıtılacak; kalan bakiye ise araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvuru yaparsa bu tutar kendisine ödenecek. Söz konusu düzenleme 30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor