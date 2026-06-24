Brezilya, dünya siber güvenlik tarihine geçecek ve milyonlarca insanı yataklarından fırlatan sıra dışı bir "gece yarısı kabusu" yaşadı. Ülke genelindeki milyonlarca vatandaşın cep telefonuna resmi acil durum kanallarından "Uzaylı istilası başladı" mesajları gönderildi. Ülkede büyük bir panik ve kaos dalgasına yol açan siber saldırı sonrası hükümet acil kodla toplandı ve ulusal alarm sistemini tamamen kapatmak zorunda kaldı.

Brezilya'nın prestijli haber portalı Agencia Brasil tarafından duyurulan olayın detayları siber savaşın ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor.

Sessiz modu bile delen bir ses telefonlara geldi

Gece yarısı sivil savunma tarafından yönetilen devletin resmi acil durum uyarı sistemi (Cell Broadcast), bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Hackerlar, sistem üzerinden vatandaşların telefonlarına en az 10 farklı sahte senaryo gönderdi:

En Şoke Edici Mesaj: Milyonlarca kişinin ekranında doğrudan "Dikkat: Uzaylı Saldırısı. İnsanlar, geldik." ifadesi belirdi.

Kasırga Tehditleri: Bazı varyasyonlarda ise aniden ortaya çıkan hayali kasırgalarla halk açıkça korkutuldu.

Gizemli Kelimeler: Birçok telefonda ise siber saldırganların sisteme enjekte ettiği ve açıklaması zor olan "İnsan düşmanlığı" kelimesi kendiliğinden belirdi.

Olayı asıl kabusa çeviren detay ise mesajların "en yüksek düzeyde acil uyarı protokolü" ile gönderilmesi oldu. Bu protokol, telefon sessiz modda olsa bile bunu otomatik olarak yok sayıyor ve cihazdan son derece yüksek sesli, ürkütücü bir uluma sesi çıkarıyor. Normal şartlarda sadece dev sel felaketleri, büyük toprak kaymaları veya nükleer tehditlerde kullanılan bu sistem, gece yarısı 30 milyon insanı sokağa döktü.

8 bölge etkilendi

İlk verilere göre, siber saldırganların tetiklediği bu kaos dalgası Rio de Janeiro, Salvador ve başkent Brasilia dahil olmak üzere ülkenin en büyük 8 bölgesini doğrudan etkiledi. Ekran görüntülerinin internete yayılması ve halkın bunun zevksiz bir reklam kampanyası olup olmadığını sorgulamaya başlaması üzerine Brezilya Entegrasyon ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı resmi bir açıklama yayınladı.

Hükümet, devletin sivil savunma sisteminin çok ciddi bir dış siber saldırıya maruz kaldığını resmen doğruladı. Yanlış bilginin ve paniğin daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla uzmanlar, tüm ulusal mesajlaşma ve alarm hizmetini derhal tamamen devre dışı bıraktı.

Latin Amerika tarihinin en tehlikeli siber saldırısı

Brezilya hükümeti, saldırının arkasındaki aktörleri ve stratejik devlet platformundaki güvenlik açıklarını tespit edebilmek için Federal Polisi devreye soktu. Ülkenin önde gelen siber güvenlik araştırmacıları şu anda tüm devlet sistemlerinde dijital güvenlik denetimi (audit) gerçekleştiriyor.

Güvenlik uzmanları, bu olayın Latin Amerika tarihinin en sıra dışı ve en tehlikeli siber saldırılarından biri olduğunu vurguluyor. Ortada gerçek bir uzaylı ya da kasırga tehlikesi olmasa da, bu tarz kritik sistemlerin sabote edilmesi gelecekte büyük felaketlere yol açabilir. Uzmanlara göre, tek bir büyük yanlış alarm bile, gelecekte yaşanabilecek gerçek bir doğal afet anında halkın resmi devlet uyarılarına ve tavsiyelerine olan güvenini tamamen yok edebilir.