İngiltere, Londra'da tek başına yaşayan 82 yaşındaki Richard Joy, vefatından kısa süre önce 650 bin sterlinlik (yaklaşık 30 milyon TL) değerindeki evini sık sık gittiği kafada çalışan 38 yaşındaki garson Mariia Romanyshyn'e devretti. Joy'un kuzeni Martin Larney, yaşlı adamın bilişsel yetilerini kaybettiğini ve kandırıldığını iddia ederek hukuki süreci başlattı.

"BU EV SENİN, BURADA YAŞAMANI İSTİYORUM"

Romanyshyn, Joy'un tapuları kendi elleriyle kendisine verdiğini ve "Bu ev senin, burada yaşamanı istiyorum" dediğini öne sürerek aralarındaki ilişkinin müşteri-garson ilişkisinin ötesine geçtiğini savundu. "Bana ailesi gibi davrandı" diyen Romanyshyn, Joy'un bilinçli ve sağlıklı karar verebilecek durumda olduğunu iddia etti.

MAHKEMEDE ZEKA TESTİ TARTIŞMASI

Kuzeni Larney'nin avukatı Andrew Nicklin, Joy'un 2016 itibarıyla zihinsel kapasitesinin azaldığını ve böyle bir mülk devrini yapacak durumda olmadığını savundu. "Yaşlı adam, Romanyshyn'e bağımlıydı ve manipüle edildi" dedi.

Ancak Romanyshyn'in avukatı Lynne Counsell, Joy'un bilinçli karar verebildiğini vurgulayarak, "Tıbbi kayıtlarında demans teşhisi yok" dedi. Romanyshyn de iddialara karşı çıkacak, "Sherlock dizisini takip edebiliyor, kızımla satranç oynayabiliyordu" diyerek Joy'un zihinsel sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

AİLESİYLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Öte yandan mahkemeye sunulan belgelerde Joy'un 2011'de hazırladığı vasiyetnamede evini kuzeni Martin Larney, annesi Doreen Larney ve bir arkadaşına bıraktığı ancak 2012'den sonra ailesiyle bağlarını tamamen kopardığı ortaya çıktı. Dava, Londra Merkez Mahkemesi'nde devam ediyor. Hakimin ilerleyen günlerde kararını açıklaması bekleniyor.