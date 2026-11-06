Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yeni reklam filmi için imaj değişikliğine gitti. Bir yemek teslimat markasının dönüşüm kampanyasında kamera karşısına geçen Özoğuz, kendisiyle özdeşleşen turuncu saçlarını yeşile boyattı. Ünlü şarkıcının reklam anlaşması için 30 milyon lira aldığı iddia edildi.

TURUNCU SAÇLARINA VEDA ETTİ

Markanın dönüşümünü duyurmak amacıyla “İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi” sloganıyla hazırlanan reklam filminde Gökhan Özoğuz rol aldı.

Yıllardır turuncu saçlarıyla tanınan şarkıcı, markanın turuncudan yeşile uzanan dönüşümünü eğlenceli bir hikâyeyle ekrana taşıdı. Ünlü yönetmen Martin Werner imzası taşıyan reklam filmi için Özoğuz'un saçları yeşile boyandı.

REKLAM ANLAŞMASININ BEDELİ 30 MİLYON LİRA

Gökhan Özoğuz'un kampanya kapsamında 30 milyon liraya anlaştığı öğrenildi. Şarkıcının yeni reklam filmi için imajını değiştirmesi de sosyal medyada konuşulacak ayrıntılardan biri oldu.