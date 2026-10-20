Bursa’da bir sanayicinin borsaya girmek için SPK’daki ‘bürokratik’ işlemler karşılığında bir milletvekiline 30 milyon TL (600 bin dolar) rüşvet verdiği öne sürüldü. SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, “iyi bir sanayici” dediği kişinin mağdur olmaması için kendisinin de bazı görüşmeler yaptığını, eski SPK Başkanı Ömer Gönül, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Bursa Milletvekili Refik Özen’in de olaydan haberdar olduğunu açıkladı.

SAVCI ÇAĞIRSIN ANLATIRIM

SÖZCÜ’ye konuşan Atmaca, “Benim korkum yok. Soruşturma açılması lazım. Savcının beni araması lazım, rüşvet alan belli. Türkiye’de adalet yok, kimi kime şikayet edeceksin” dedi. Atmaca, “Bunlar tek başına mı yaptılar? Fatma Betül Sayan Kaya 2 milyar kazandı, hepsi onun mu ? Ona yedirirler mi? Bu işin ortakları var. Bunu Meclis’te anlatacağım” diye ekledi.

Milletvekili Atmaca rüşvet iddiasını Bursa’da yerel gazeteci Yüksel Baysal’a anlattı. Baysal da dün bunu köşesine taşıdı ancak sonra yazıyısını sildi. Atmaca’nın kendi ifadesine göre olay şöyle gelişti:

RÜŞVET İSTEDİLER

Bursa’da bir sanayici borsaya girmek istedi. Ama bürokrasiyi bir türlü aşamadı. Durumu Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’ya anlattı. Mehmet Atmaca dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül’ü (Eski Savunma Bakanı AKP’li Vecdi Gönül’ün oğlu) aradı. Gönül “Belgelerinde birkaç eksik var, tamamlasınlar halledelim” dedi. Atmaca “hevesle” firma sahibini aradı, “Senin iş tamam, eksik evrakı tamamla yeter” dedi. Ama sanayici istenenin belge değil, rüşvet olduğunu tecrübesinden biliyordu.

ÖNCE AKP’Lİ REFİK ÖZEN

Milletvekili Atmaca bir süre bekledikten sonra tekrar Ömer Gönül’ü aradı ve işadamından rüşvet istendiğini hatırlatarak, “Bu konuyu kurula alın, yoksa TBMM’ye önerge vereceğim” dedi. Vekil böyle deyince SPK konuyu gündeme aldı. Ancak iki SPK üyesi “firma FETÖ ile ilintili” diyerek başvurunun reddi yönünde karar verdi. Sonra SP Milletvekili Mehmet Atmaca, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’e gidip durumu anlattı.

MEHMET ŞİMŞEK’LE ARADI

Aradan bir süre geçtikten sonra Özen kendisini aradı ve yanında Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in olduğunu söyledi, firmanın bilgilerini istedi. Bir süre sonra şirketin borsaya açıldığına ilişkin haberler yayımlandı. Atmaca’nın telefonu çaldı. Arayan AK Partili Refik Özen “Senin iş hallolmuş, insan bir teşekkür eder” dedi. Atmaca telefon üzerine firma sahibini arayıp aynı sözleri söyledi. Ancak sanayici “O iş öyle değil, yüz yüze konuşalım” dedi. Sonra Mehmet Atmaca, Refik Özen’i de alıp sanayiciye gitti. Sanayici yüz yüze görüşmede şöyle dedi:

“Siz Bakan’la görüştükten sonra SPK Başkanı aradı, dosyalarını toparla, işini göreceğiz dedi. Bir gün sonra telefon geldi. Biri aradı, ‘Yarın şu saatte orada olun, geleceğim.’ Randevu almıyor, talimat veriyordu. ‘Kimsiniz?’ (Bir milletvekilinin ismini verdi, Mehmet Atmaca.) Adam geldi. ‘Bu işin kuralı budur. Vereceksin.’ Ben de gelen kişiye, ‘Kardeşim, borsaya girmekten vazgeçtim’ dedim ama adam, ‘Hayır, girmek zorundasın’ dedi.”

RÜŞVETİ HELAL ET KARDEŞ!

Sanayici 600 bin dolar rüşvet ödedi. Dahası Ömer Gönül firma sahibini çağırıp, “Sayın Bakan bana bu işi halledin demedi, sadece bilgi aldı” dedi. Bir de sanayicinin rüşvet parasını helal etmesini istedi.”

Kıraç Galvaniz AŞ

Bu arada dün Gazete Pencere, söz konusu şirketin Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makina İnşaat Elektrik San. Tic. A.Ş. olduğunu yazdı. Şirket 21 Ağustos 2024 yılında borsada işlem görmeye başlamış ve 24 liradan halka arz edilmişti.

TERA’CILAR ANINDA DEVREDE

Mehmet Atmaca’nın anlattığına göre hisseler halka arz edildikten sonra Tefa foncular sanayicinin kapısını çaldı ve kendisine “Sen 1 milyar 100 milyon kazandın. 500 milyonunu bize ver. Biz senin 24 lira olan kağıdını 200 liraya çıkaracağız. Sonra paramızı çekeceğiz, senin kağıdın 120 lirada kalacak” dediler. Sanayici reddetti.