Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi aracını belediyeye tahsis etmesi nedeniyle yargılandığı ‘makam aracı’ davasında savunma yaptı. Hakkında, aracın bazı giderlerinin belediye tarafından karşılandığı iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açılan İmamoğlu ile birlikte 11 sanık hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘KİRALAMA GEREKSİZDİ’

“Enteresan mahkemelerde duruşmalara çıkıyorum. Yüce Türk yargısının bu şekilde meşgul edilmesini sağlayan talebi yanlış buluyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“2014’te belediye tarafından yüksek maliyetle kiralanan araç bana gösterildi. Aynı özellikte aracım olduğunu belirttim. O dönem aracın kiralama bedeli 7 bin 200 liraydı. 2015 yılında aracı bedelsiz olarak belediyeye tahsis ettim. Şu anda aynı aracın aylık kiralama bedeli 258 bin lira. Kamuya 30 milyon tasarruf ettirmişim. Benim aracım varsa, milletin parasını neden makam aracına harcayayım? Aracımı belediyeye tahsis ettiğim için bugün yargılanıyorum. 20 bin liralık benzin ücretinden dava açılmış. Onu da faiziyle birlikte ödemişim.”

Binali Yıldırım’a 42 araç tahsis edildiği belgelendi

İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra 15 makam aracı bulunduğunu öğrendiğini, bunları Saraçhane’de sınırlandırarak diğer araçları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis ettiğini anlattı. İmamoğlu, yaklaşık 20 bin liralık yakıt gideri nedeniyle yargılandığını vurgularken şöyle devam etti: “2019 seçimindeki rakibim Binali Yıldırım’a 42 araç tahsis edildiği, 2019 öncesinde Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanlığı korumaları ve yakın aile fertleri için de İBB tarafından çok sayıda araç tahsis edildiği belgelenmiştir. Bunlarla ilgili soruşturma veya kovuşturmaya yer olmadığı yönünde kararlar çıkmıştır.”