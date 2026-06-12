Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, kentteki işletme ve tesislerden yaklaşık 30 milyon lira değerinde enerji nakil kablosu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, İstanbul, Diyarbakır ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu ve SIM kartı, 40 bin 250 lira, 1091 dolar, 45 sterlin ve 50 avro ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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