ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi yakınlarında bulunan bir öğrenci yurdunun bodrumunda yaklaşık 30 öğrenci, yarı çıplak, çeşitli yiyecek ve sıvılarla kaplı ve vücutlarında görünür yaralarla bulundu. Olayla ilgili 2 öğrenci tutuklanırken, şüpheliler zorbalıkla suçlandı.

Madison Polis Departmanı, kampüs dışında bulunan bir öğrenci yurdunun bodrumunda yaşanan olayla ilgili isimsiz bir ihbar aldığını açıkladı.

Polis ekipleri, çarşamba günü saat 20.20 sıralarında adrese gittiklerinde çoğu 18 yaşında olan yaklaşık 30 aday öğrenciyi bodrum katta buldu. Polis açıklamasına göre öğrencilerin bir kısmı kısmen giyinik durumdaydı ve üzerlerinde "yiyecek, baharat ve diğer sıvılar" bulunuyordu.

Yetkililer, öğrencilerin bazılarında fiziksel saldırıya maruz kalmış olabileceklerini gösteren görünür yaralar bulunduğunu belirtti. Bodrum katının da termostatın 81 dereceye ayarlanması nedeniyle oldukça sıcak ve nemli olduğu aktarıldı.

2 öğrenci tutuklandı

Olayla ilgili olarak 20 yaşındaki Brayden Klein ve Samuel Vane gözaltına alındı. İki öğrenci, zorbalık ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yetkililerin açıklamasına göre Klein ve Vane, perşembe günü saat 01.00 sıralarında kişi başı 400 dolar kefalet ödeyerek Dane County Cezaevi'nden serbest bırakıldı. İkilinin suçlamalarla ilgili ilk duruşmalarının ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı.

NBC News'in Klein ve Vane'den yorum almak için yaptığı girişimlere hemen yanıt verilmedi.

Öğrenci birliğinin üniversiteyle bağlantısı bulunmuyor

Olayın, Alpha Epsilon Pi (AEPi) adlı öğrenci birliğinin Madison'daki yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Üniversite, AEPi'nin yaklaşık 10 yıl önce kampüsteki resmi tanınırlığını sona erdirdiğini ancak ulusal kuruluşun Madison'daki şubesini tanımaya devam ettiğini açıkladı. Bu durum, şubenin üniversitenin resmi öğrenci organizasyonları dışında faaliyet göstermesine olanak sağladı.

AEPi'nin internet sitesinde de Madison, Wisconsin'de "Pi" adlı bir şube listeleniyor. Ancak bu şubenin Wisconsin-Madison Üniversitesi ile resmi bir bağlantısı olduğu belirtilmiyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesi, olayla "karıştığı belirlenen" öğrenciler hakkında ayrıca soruşturma başlatacağını duyurdu.

AEPi: "İddiaları son derece ciddiye alıyoruz"

1913 yılında Yahudi öğrenciler tarafından kurulan Alpha Epsilon Pi, olayla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları "son derece ciddiye aldığını" ve soruşturmayı yürüten yetkililerle tam işbirliği yapacağını bildirdi.

Kuruluş, olayda suç teşkil eden davranışlardan sorumlu olduğu belirlenen üyelerin AEPi'den ihraç edileceğini ve yasaların izin verdiği ölçüde haklarında yasal işlem yürütülmesini destekleyeceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca üniversiteyle de işbirliği yapılacağı belirtilerek, öğrenci davranış kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler hakkında üniversitenin gerekli işlemleri yapmasının beklendiği ifade edildi.

AEPi, "Zorbalık, kardeşliğimizin temsil ettiği her şeye ihanettir" ifadelerini kullanarak, zorbalığa karıştığı belirlenen kişilerin kuruluş üyeliğini kaybedeceğini belirtti.

Yeraltı öğrenci grupları tartışma konusu

Zorbalık karşıtı savunucular, üniversitelerin resmi olarak tanımadığı veya kampüs dışında faaliyet gösteren öğrenci gruplarının denetim dışında kalmasının bu tür olaylar açısından ek risk oluşturabileceğini savunuyor.

Zorbalık vakalarını takip eden HazingInfo.org'a göre, 2000 yılından bu yana ABD'de zorbalıkla bağlantılı yaklaşık 130 ölüm vakası kayıtlara geçti. Bu sayı, söz konusu dönemde yılda ortalama yaklaşık beş ölüme karşılık geliyor.

Madison polisi ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.