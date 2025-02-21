Bacağıyla ilgili şikayetlerle hastaneye başvuran 44 yaşındaki hastanın yapılan beyin taramasında, beyninin yarısından fazlasının olmadığı ortaya çıktı.

IQ SEVİYESİ ORTALAMANIN BİRAZ ALTINDA ÇIKTI

Doktorlar, hastaya "hidrosefali" teşhisi koydu. Bu rahatsızlık, beynin büyük bir kısmının zamanla sıvıyla dolarak tahrip olmasına neden oluyor. Bilim insanları, hastanın çocukluk yıllarında hidrosefali nedeniyle stent takıldığını, ancak 14 yaşında bu stentin çıkarılmasıyla beyninin aşınmaya başladığını düşünüyor. Son beyin taramasında durum fark edildiğinde 44 yaşında olan adamın, yaklaşık 30 sene yarım beyinle yaşadığı düşünülüyor.

Buna rağmen adam, normal bir yaşam sürdürdü; ailesiyle vakit geçirdi, çalıştı ve gündelik aktivitelerini yerine getirdi. Şikayeti sırasında yapılan IQ testi, 84 olarak ölçüldü. Bu değer, ortalamanın biraz altında kabul edilse de, hastanın günlük yaşamını sürdürebilmesi bilim dünyasını şaşırttı.

Bilişsel psikolog Axel Cleeremans, bu vakayı değerlendirerek, beynin yalnızca belirli bir bölgesinin bilinçten sorumlu olduğu görüşünün değişebileceğini belirtti.