J.K. Rowling’in dünyaca ünlü serisi Harry Potter’ın 1996 yılına ait ilk baskılarından biri, geçtiğimiz günlerde Staffordshire’da düzenlenen bir müzayedede 20.000 Euro'ya (yaklaşık 1 milyon 65 bin 986 bin liraya) satıldı.

KİTABI 30 YIL SONRA BULDU

Kitabın sahibi Katrina McNichol, 1996 yılında İskoçya’da bir dergide kitap eleştirmeni olarak çalıştığı sırada kendisine gönderilen bu kopyayı okumadan bir kutuya kaldırdığını ifade etti. Haftada 20’den fazla kitap incelediği için bu eseri gözden kaçırdığını belirten McNichol, kitabı yaklaşık 30 yıl sonra Edinburgh’daki evinin tavan arasında yaptığı temizlik sırasında bulduğunu açıkladı.

KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE SAKLANDI

Müzayede uzmanı Jim Spencer, kitabın bu denli yüksek bir fiyata ulaşmasındaki en büyük etkenin "kusursuz kondisyonu" olduğunu belirtti. Spencer, karton kapaklı bu orijinal baskının, on yıl önceki ciltli baskı fiyatlarıyla yarışır hale geldiğini vurguladı.

Söz konusu kopyayı koleksiyoncular için değerli kılan diğer unsurlar ise içerdiği bazı teknik hatalar:

Arka kapakta yer alan "Philosopher's" kelimesinde bir "o" harfi eksik basılmış.

53. sayfadaki okul gereçleri listesinde "1 wand" (1 asa) ibaresi iki kez tekrarlanmış.

SADECE 500 ADET VAR

1997 yılında resmi olarak piyasaya sürüldüğünde yalnızca 4,99 sterline satılan Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter ve Felsefe Taşı), ilk etapta sadece 500 adet basılmıştı. Müzayedede satılan bu nadir kopya, ismi açıklanmayan Britanyalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.