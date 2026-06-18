İspanya’da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kantabria orman tavuğu (capercaillie) popülasyonunu desteklemek amacıyla yürütülen 5,8 milyon dolar bütçeli koruma programının ilk deneysel salım aşaması gerçekleştirildi. Valsemana üretim merkezinde yetiştirilen ve Alto Sil Özel Koruma Alanı’nda doğaya salınan 30 kuştan 1’inin altı aylık takip süresi sonunda hayatta kaldığı bildirildi.

Junta de Castilla y Leon tarafından yürütülen proje kapsamında, koruma merkezinde büyütülen genç kuşlar, dağ koşullarına ve doğal ortama uyum sağlamaları için önce özel koruma alanındaki alıştırma kafeslerinde tutuldu. Hazırlık sürecinde bir kuşun hayatını kaybetmesinin ardından, kalan 29 orman tavuğu kademeli olarak ormana salındı.

ALTI AYLIK TAKİP VE ÖLÜM NEDENLERİ

GPS ve radyo dalgaları üzerinden yapılan 180 günlük izleme çalışmalarının sonucunda, salınan kuşların büyük bölümünün vahşi doğadaki yırtıcılar nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Teknik raporlara göre, teyit edilen ölümlerin 12’sinden tilkiler, 6’sından yırtıcı kuşlar ve 4’ünden sansarlar sorumlu tutulurken, bazı vakalarda ise kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Araştırmacılar, yapay ortamda yetişen kuşların doğadaki tüneme, saklanma ve tehlikelerden kaçınma gibi hayatta kalma reflekslerinin vahşi hemcinslerine kıyasla farklılık göstermesinin ve uyum sürecinde yaşanan stres ile enfeksiyonların bu sonuçta payı olduğunu belirtti.

TEK BİR DİŞİ KUŞ İZLENMEYE DEVAM EDİYOR

Programın ardından hayatta kalan tek dişi orman tavuğunun salım alanındaki habitatı aktif olarak kullandığı, uçuş yeteneğinin iyi durumda olduğu ve üreme mevsiminde türün diğer üyelerinin toplandığı kur alanlarını ziyaret ettiği kaydedildi. Uzmanlar, bu kuşun davranışsal verilerini sonraki aşamalar için incelemeyi sürdürüyor.

NÜFUS DURUMU VE GELECEK DÖNEM PLANLAMASI

İspanya Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Mücadele Bakanlığı verilerine göre, Avrupa Birliği’nin LIFE projesi kapsamında da desteklenen Kantabria orman tavuğunun León ve Asturias bölgelerindeki toplam vahşi nüfusu 2019 yılında 191 iken, 2024 yılında 209 olarak tahmin edilmişti.

Uzmanlar, elde edilen verilerin daha geniş çaplı salım faaliyetlerinden önce bir pilot çalışma olarak tasarlandığını, sonraki süreçte kafes tasarımlarının değiştirilmesi, yırtıcılara karşı savunma eğitimlerinin geliştirilmesi, tünek yapılarının yükseltilmesi ve salım zamanlamalarının yeniden ayarlanması gibi teknik güncellemelerin yapılacağını bildirdi.