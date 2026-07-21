ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 30 yaş ve üzerindeki askeri personelin yıllık sağlık değerlendirmeleri kapsamında testosteron eksikliği açısından taranmasını zorunlu hale getirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın askerlerin hem operasyonel performansını hem de uzun vadeli sağlık durumunu korumayı amaçladığını belirtti. Hegseth, en önemli taktik üstünlüğün askerler olduğunu vurgulayarak, zorunlu taramanın yanı sıra 30 yaş altı personelin de sürece gönüllü katılabileceğini bildirdi.

Uygulama kapsamında düşük testosteron seviyesi tespit edilen personele tedavi seçeneği sunulacak ancak tedaviye katılım tamamen isteğe bağlı olacak. Bakan Hegseth, bu adımın yapay performans artışı değil, askerlerin doğal kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak için atıldığını ifade etti. Kararın gerekçesi olarak ABD Ordusu Çevresel Tıp Araştırma Enstitüsü'nün yakın dönemli bir çalışmasına işaret edilirken; ağır arazi koşulları, enerji açığı ve yüksek fiziksel eforda testosteron takviyesinin kas kütlesini koruduğu ve kilo kaybını engellediği savunuldu.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Ancak Pentagon'un bu yeni politikası tıp dünyasında geniş çaplı tartışmalara ve endişelere yol açtı. Çok sayıda uzman ve ürolog, uygulamanın bilimsel temelsiz, gereksiz ve hatta zararlı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, asemptomatik veya yanlış reçetelendirilen testosteron takviyelerinin askerlerde kısırlık riski yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Amerikan Üroloji Derneği ve Endokrinoloji Derneği ise testosteron takviyesinin yalnızca biyolojik eksikliği kanıtlanmış ve ereksiyon bozukluğu, kas kaybı ile kronik yorgunluk gibi somut semptomlar gösteren hastalara uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.