Pentagon, kadın ve erkek askerler için farklı esasların belirlendiği düzenlemenin hormonal dengesizlikleri ve enerji yetersizliğine bağlı sağlık sorunlarını erken aşamada tespit ederek ordunun göreve hazırlık seviyesini yükseltmeyi hedeflediğini duyurdu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in temmuz ayında açıkladığı ve tartışmalara yol açan karar doğrultusunda, 30 yaş üzerindeki tüm erkek askerlerin testosteron seviyeleri zorunlu kan testleriyle takibe alınacak.

KADINLARDA ZORUNLU TUTULMAYACAK

30 yaş altı erkek personelde ise testler yalnızca kişinin talebi veya hekimlerin belirteceği semptomlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kadın askerler için rutin test zorunluluğu getirilmezken; yorgunluk, adet düzensizliği ve sporcularda görülen göreceli enerji yetersizliği gibi hormonal belirtilerin sıkı takip edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca yayımlanan yönergede, menopoz sonrası dönemde cinsel istek bozukluğu yaşayan kadın personelde testosteronun onay dışı kullanımına hangi şartlarda izin verileceği de ayrıntılandırıldı.

Söz konusu hamle, tıp dünyasında ve askeri uzmanlar arasında belirgin bir çatışmayı da beraberinde getirdi. Birçok uzman ve doktor, geniş kapsamlı bir tarama programının yeterli bilimsel dayanağa sahip olmadığını, askeri personelin genelinde yapılacak rutin testlerin gereksiz ve potansiyel olarak zararlı tedavilere yol açabileceğini savunarak karara tepki gösterdi.

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) eylül ayı ortasında uzmanların katılımıyla geniş çaplı bir toplantı düzenleyerek testosteronun tıbbi kullanımını ve ordu bünyesindeki olası etkilerini detaylıca masaya yatırması bekleniyor.