Fransız girişimci Alice Delvar, Loir-et-Garonne bölgesindeki 3 hektarlık göllü araziyi 370 bin euro bedelle satın alarak turizm işletmesine dönüştürdü. Nisan 2026 itibarıyla faaliyete geçen tesis, doğa turizmi ile ortak çalışma alanlarını (co-working) tek bir merkezde birleştiriyor.

BANKA KREDİSİ VE KİTLESEL FONLAMA İLE FİNANSE EDİLDİ

Eski gayrimenkul yatırımcısı Delvar, başlangıçta 398 bin euroya satışa sunulan araziyi 2026 yılı başında yürütülen pazarlıklar sonucu 370 bin euroya devraldı. Yatırımın finansmanı için 300 bin euro banka kredisi kullanan girişimci, kalan kısmı kişisel birikimleri ve ailesinin desteğiyle karşıladı.

Projeyi büyütmek amacıyla başlatılan kitlesel fonlama kampanyasına katılan 48 yatırımcı ise yıllık yüzde 4 getiri taahhüdüyle projeye toplam 215 bin euro ek kaynak sağladı. Arazi üzerinde bulunan 70 ve 130 metrekarelik iki evden küçüğü girişimcinin konutu, büyüğü ise işletme merkezi olarak tahsis edildi.

HEDEFİ YILLIK 140 BİN EURO GELİR ELDE ETMEK

İşletme kapsamında su üzerinde yer alan iki yüzen ahşap ev Airbnb platformu üzerinden kiraya verilmeye başlandı. İlerleyen süreçte tesise mevsimlik dinlenme amacıyla üç küçük ev ile ortak çalışma alanları ve ustalık sınıfları için kullanılacak yenilenmiş bir salon eklenecek. Kompleks içindeki büyük evde ise girişimciler ve sanatçılar üç aya kadar konaklama imkanına sahip olacak.

Nisan 2026'da resmi faaliyetlerine başlayan Delvar, ilk yıl için 40 bin euro ciro hedeflerken, tüm aşamaların tamamlanacağı 2028 yılında yıllık geliri 140 bin euroya çıkarmayı planlıyor.