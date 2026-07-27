Meksika’nın Culiacan kentinde yaşayan Adriana Garcia, salı sabahı estetik operasyon geçirmek üzere ameliyata alındı. Ancak operasyon sırasında meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle genç kadın kurtarılamadı.

TikTok ve Instagram'da çok sayıda takipçisi bulunan Garcia'nın, sosyal medya çalışmalarının yanı sıra sınırlı üretim spor ayakkabı, şapka ve lüks saatlerin satışını yapan bir mağazayla da iş birlikleri gerçekleştirdiği belirtildi. Garcia'nın ölümünün ardından iş birliği yaptığı şirket tarafından taziye mesajı yayımlandı.

6 YAŞINDAKİ KIZI GERİDE KALDI

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Adriana Garcia'nın 6 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Ölüm haberinin duyulmasının ardından takipçileri, genç içerik üreticisinin sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımlarına çok sayıda taziye mesajı bıraktı.

ÖLÜM SEBEBİ KESİNLEŞMEDİ

Garcia'nın kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, olayla ilgili sağlık ve adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililerin, yapılacak incelemeler ve otopsi sonucunda ölümün kesin nedenine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşması bekleniyor.

Adriana Garcia'nın hayatının son döneminde de büyük kayıplar yaşadığı ortaya çıktı. Nisan ayında doğum gününü kutlayan genç kadın, aynı dönemde babasını ve büyükbabasını kaybetmişti.

Garcia, daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yaşadığı acıyı, nisan aylarını eskiden büyük bir mutlulukla beklediğini ancak o yıl babasına ve büyükbabasına veda etmek zorunda kaldığını belirterek anlatmıştı.

Genç içerik üreticisinin operasyon sırasında yaşadığı komplikasyonun niteliği ve ölümüne ilişkin ayrıntıların, devam eden resmi soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.