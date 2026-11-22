İzmir'in Konak ilçesinde, dört ayrı hırsızlık dosyasından toplam 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D. (55), saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında H.D.'nin adresini belirledi. H.D.'nin, “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan arandığı belirtildi.
Belirlenen eve düzenlenen operasyonda yakalanan H.D., işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.