İngiltere'nin Liverpool kenti yakınlarındaki Ainsdale'de yaşayan 76 yaşındaki emekli fotoğrafçı Francis Proctor, evinin arka bahçesinde tam 30 yılı aşkın sürede sıra dışı bir yeraltı labirenti inşa etti. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi görünen evin altında odalar, tüneller, merdivenler, köprüler ve dekoratif alanlardan oluşan etkileyici bir yapı bulunuyor.

Proctor, bu fikrin Derbyshire'daki ünlü Blue John Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra ortaya çıktığını söyledi. Başlangıçta yalnızca bahçesinin altında küçük bir yeraltı odası yapmayı planlayan emekli fotoğrafçı, zamanla projeyi genişleterek adeta gizli bir yeraltı dünyası oluşturdu.

Evin kum tepeleri üzerine inşa edilmiş olması, kazı çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. Kumun sürekli çökme riski nedeniyle proje neredeyse imkânsız görünüyordu. Çözüm ise matematikçi olan eşi Barbara Proctor'un yaptığı hesaplamalar sayesinde bulundu. Yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki beton destek duvarları sayesinde kazılar güvenli şekilde ilerledi.

HER ŞEY EL ALETLERİYLE YAPILDI

Francis Proctor, kürek ve kazma gibi basit el aletleri kullanarak yıllar boyunca bahçesinin altını yavaş yavaş genişletti. Ortaya çıkan yeraltı kompleksinde odalar, geçitler, taş köprü, küçük bir şelale ve yıllar içinde topladığı dekoratif objeler yer alıyor.

"BARBARA'NIN BAHÇESİ" OLARAK ANILIYOR

Barbara Proctor'un vefatının ardından yeraltı bahçesinin girişine onun anısını yaşatmak amacıyla "Barbara'nın Bahçesi" yazılı bir plaket yerleştirildi. Francis Proctor, eşinin mühendislik hesaplamaları olmasaydı bu yapının asla tamamlanamayacağını belirtiyor.

RANDEVUYLA ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Özel mülk niteliğini koruyan bahçe, İngiltere'deki National Garden Scheme kapsamında yılın belirli dönemlerinde randevu ile 10 ila 20 kişilik gruplara açılıyor. Günlük turistik bir mekân olmayan bu sıra dışı yeraltı labirenti, bugün hem inşa hikâyesi hem de mimarisiyle büyük ilgi görüyor. Dışarıdan mütevazı görünen ev, kapısının ardında ziyaretçileri şaşırtan gizli bir dünyayı saklıyor.