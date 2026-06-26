ABD'li havayolu şirketi Frontier Airlines, 1996'da Pepsi'ye savaş uçağı davası açan John Leonard’ın topladığı 7 milyon puanı kendi uçuş miline dönüştürdü. Bu hamle, otuz yıl önce kaybedilen hukuk mücadelesinin, Leonard için ömür boyu ücretsiz seyahat hakkına dönüşmesini sağlıyor.

7 MİLYON PUAN RESMİ UÇUŞ MİLİNE ÇEVRİLDİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, havayolu şirketi, yürüttüğü kampanya kapsamında eski puanları güncel yolcu miliyle takas etme kararı aldı. Düzenlenen tanıtım etkinliğinde Leonard'a sembolik olarak bir Airbus A320neo uçağının anahtarları teslim ediliyor. Yapılan bu hamle, geçmişte Netflix belgeseline de konu olan ünlü pazarlama krizini yeniden küresel gündeme taşıdı.

Zamanında reklamdaki Harrier savaş uçağının gerçek bir ödül olduğunu düşünerek yatırımcı desteğiyle puan toplayan Leonard, Pepsi'nin talebi reddetmesi üzerine mahkemeye başvurmuştu. Federal mahkeme ise makul bir insanın bir meşrubat kampanyasında askeri jet verileceğine inanmayacağına hükmederek şirketi haklı bulmuştu.

"SAVAŞ UÇAĞINDAN ÇOK DAHA KULLANIŞLI"

Bugün 50'li yaşlarında olan John Leonard, elde ettiği yeni ödülün askeri bir jete sahip olmaktan çok daha kullanışlı olduğunu ifade ediyor. Savaş uçağının tek başına bakım ve işletim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Leonard, ücretsiz uçuş millerini ailesiyle birlikte doğrudan kullanacağını açıkladı.

Otuz yıl önce bir şaka reklamıyla başlayan süreç, havayolu şirketinin pazarlama stratejisi sayesinde taraflar açısından somut bir kazanımla kapandı. Leonard'a sağlanan 7 milyon mil, havacılık standartlarında ömür boyu ücretsiz seyahat anlamına geliyor.