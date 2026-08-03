CHP'nin 30 yıl sonra Derince Belediyesi'ni kazanmasını sağlayan Belediye Başkanı Sertif Gökçe, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gökçe, siyasi mücadelesini Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'de sürdüreceğini duyururken, 18 CHP'li belediye meclis üyesinin de istifa kararı aldığını bildirdi.

30 YILLIK HASRETİ BİTİREN İSİMDEN SÜRPRİZ KARAR

Derince Belediyesi'ni 30 yıl aradan sonra CHP'ye kazandıran Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, yayımladığı kamuoyu açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Gökçe, 1999 yılında CHP'nin baraj altında kaldığı dönemde partiye üye olduğunu hatırlatarak, siyasete makam için değil ülkeye ve halka hizmet etmek amacıyla girdiğini vurguladı.

Açıklamasında gençlik kollarından il ve ilçe yönetimlerine kadar partinin birçok kademesinde görev yaptığını belirten Gökçe, bugün Derince Belediye Başkanı olarak halka hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

"VİCDANIMIN GÖSTERDİĞİ YOLU İZLİYORUM"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal tablo karşısında yeni bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu savunan Gökçe, uzun yıllar emek verdiği CHP'nin geldiği siyasi noktada vicdanının ve siyasi sorumluluğunun kendisine farklı bir yol gösterdiğini söyledi.

Bu nedenle CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Gökçe, kararının kırgınlık ya da kişisel hesaplardan kaynaklanmadığını, ülkeye daha fazla katkı sunabileceğine inandığı yeni bir siyasi yürüyüşün başlangıcı olduğunu ifade etti.

18 MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA ETTİ

Gökçe, Derince Belediye Meclisi'nde birlikte görev yaptığı CHP'li 18 meclis üyesinin de aynı anlayışla parti üyeliğinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Kararın ortak bir siyasi değerlendirme sonucunda alındığını belirten Gökçe, belediye yönetiminde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

MÜCADELESİNİ YENİ PARTİ'DE SÜRDÜRECEK

Siyasi mücadelesini bundan sonra Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğini açıklayan Gökçe, yeni oluşumun demokrasi, hukuk devleti, sosyal adalet ve halkın değişim talebi açısından umut olacağına inandığını belirtti.

Gökçe, açıklamasını, "Hayatım boyunca makamların değil ilkelerimin peşinden yürüdüm. Bugün de aynı anlayışla milletimizin geleceği için yeni bir sayfa açıyorum" sözleriyle tamamladı.