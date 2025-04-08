CHP’li Umut Yılmaz’ın istifasını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdiği öğrenildi. Yılmaz’ın istifa kararı, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırırken, partideki kırılmanın uzun süredir devam ettiği iddiaları yeniden gündeme geldi.

İmamoğlu’nun Tutuklanması Sonrası Sessiz Kalmıştı

Umut Yılmaz, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada ya da kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmamasıyla dikkat çekmişti. Bu sessizlik, parti içerisinde tepkilere neden olmuş, Yılmaz’ın parti politikalarıyla uyuşmayan bir çizgide hareket ettiği öne sürülmüştü.

CHP, 30 Yıl Sonra İlk Kez Kazanmıştı

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Gaziantep’te büyük bir başarı elde etmişti. Türkiye’nin en büyük altıncı ilçesi olan, yaklaşık 1 milyon nüfuslu Şehitkamil Belediyesi, CHP’nin 30 yıl aradan sonra kazandığı kritik bölgelerden biri olmuştu. Umut Yılmaz’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla, parti kentte önemli bir prestij kazanmıştı.