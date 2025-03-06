Özellikle meşhur barbekü sosları, yavaş pişirilen enfes kaburga eti ve güney mutfağına özgü sıcak atmosferiyle tanınan restoran zinciri, uzun yıllar boyunca büyük başarı elde etti.

ABD'nin önde gelen barbekü restoranlarından olan Sticky Fingers, 1992 yılında Charleston, Güney Karolina’da kuruldu ve sunduğu otantik Amerikan barbekü kültürü sayesinde hızla popüler hale geldi. Restoran, tuğla duvarlı dekorasyonu, blues müziği ve sıcak atmosferiyle müşterilerine benzersiz bir deneyim sundu.

Ancak rekabetin artması, tüketici tercihlerinin değişmesi ve ekonomik dalgalanmalar, restoranın finansal sıkıntılar yaşamasına neden oldu. 2008’deki ekonomik kriz, tüketicilerin harcamalarını azaltmasına yol açarken, COVID-19 pandemisi sektöre ölümcül bir darbe vurdu.

2020 yılında başlayan COVID-19 pandemisi, Sticky Fingers Rib House için tam anlamıyla yıkıcı bir süreç oldu. Salgın nedeniyle uygulanan kapanmalar, sosyal mesafe kuralları ve restoran kapasitelerinin sınırlandırılması, restoranın gelirlerinde büyük bir düşüşe neden oldu.

Her ne kadar şirket paket servis ve eve teslim seçenekleriyle ayakta kalmaya çalışsa da, bu önlemler gelir kaybını telafi etmeye yetmedi. Artan maliyetler ve azalan müşteri sayısı, zincirin ayakta kalmasını giderek zorlaştırdı.

ŞUBELERİ KAPANACAK MI?

Şirket şu anda Güney Karolina’da üç ve Tennessee’de bir olmak üzere toplam dört şubesini açık tutuyor. Ancak bu restoranların da geleceği belirsiz.

Sticky Fingers Rib House, İflas Yasası’nın 11. Bölümü kapsamında yeniden yapılanmaya çalışıyor. Bu süreç, markanın borçlarını yapılandırmasına ve operasyonlarını sürdürebilmesi için bir plan oluşturmasına olanak tanıyor. Ancak bu planın başarılı olup olmayacağı, şirketin pazardaki konumuna ve müşteri ilgisine bağlı olacak.

İflas başvurusu her ne kadar kötü bir haber gibi görünse de, Sticky Fingers için tamamen bir son anlamına gelmiyor. Şirket, yeniden yapılanma sürecini başarıyla tamamlarsa, markasını güçlendirerek sektörde kalmaya devam edebilir.