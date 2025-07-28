Ali Can POLAT/ SÖZCÜ

Ekonomide dar boğaz vatandaşın sofrasını küçültürken, hemen her gün bir sektörden konkordato ve iflas haberleri geliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ali Özçete, “30 yıllık derneğiz, ilk defa sektörümüzde konkordato ilan eden firmalar gördük” dedi.

SIKILAŞMA UZADI

Yılın henüz ilk yarısında olunmasına rağmen, bu yıl içinde toplam 4 konkordato yaşandığını söyleyen Özçete, “Bunların 3 tanesi son 20 günde geldi. Üzücü olan ise hepsi de üretici ve ihracat yapan firmalar. Bunlar aslında yıllanmış firmalar ama makro ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato kararı almak zorunda kaldılar” diye konuştu.

Yaptıkları anket çalışmasına göre, sektördeki en büyük problemin yüzde 76 ile nakit akışı sorunu olduğunu söyleyen Özçete, ikinci büyük sorunun yüzde 69.9 ile maliyetler olduğunu belirtti.

Ekonomide sıkılaşma politikalarının çok uzun süredir sürdüğüne dikkat çeken Özçete, “Enflasyonla mücadele için sıkılaşma politikalarını destekliyoruz. Bunu vatandaş olarak yapmak zorundayız ama 20 aydır devam ediyor. Ve ne zaman bitecek bilmiyoruz. Tüm paydaşlarımız işi, gücü bırakmış alarm kurmuş, faiz kararı bekliyor” ifadelerini kullandı.