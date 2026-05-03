İnternet dünyasının ilk arama motorlarından biri olan ve dijital hafızalarda derin izler bırakan Ask.com, 30 yıllık serüvenini resmen noktaladı. 1996 yılında kurulan ve arama motoru kültürünün öncülerinden kabul edilen platform, 1 Mayıs 2026 itibarıyla tüm faaliyetlerini durdurarak kapılarını kapattı.

DİJİTAL ASİSTANLARIN ATASIYDI

Orijinal adıyla "Ask Jeeves" olarak hayatımıza giren platform, doğal dilde sorulan sorulara yanıt verme yeteneğiyle döneminin çok ötesinde bir vizyon sunmuştu. Kullanıcılara bir uşak figürü olan Jeeves karakteriyle hitap eden site, günümüzdeki yapay zeka tabanlı sohbet botlarının ilk ilkel örneği olarak kabul ediliyordu. Ancak Google'ın pazar üzerindeki mutlak hakimiyeti karşısında ivme kaybeden servis, uzun yıllar boyunca dev rakiplerinin gölgesinde kaldı.

STRATEJİK DEĞİŞİMLER KURTULUŞ OLMADI

Holding şirketi IAC tarafından 2005 yılında satın alınan platformda ilk büyük değişim, ikonik Jeeves karakterinin isminden çıkarılmasıyla yaşandı. 2010 yılına gelindiğinde ise şirket, Google ile teknolojik rekabetin imkansızlığını kabul ederek ana odak noktasını arama motoru faaliyetlerinden tamamen soru-cevap hizmetine kaydırdı. IAC Yönetim Kurulu Başkanı Barry Diller, o dönemde yaptığı dürüst açıklamada markanın borsa değerine katkı sağlamadığını ve devlerle yarışamayacağını açıkça ifade etmişti.

BİR DEVRİN SONU: 1 MAYIS 2026

Platformun internet dünyasındaki etkisi yıllar içinde giderek silikleşirken, beklenen veda mesajı resmi web sitesi üzerinden yayımlandı. IAC’nin iş odaklarını yeniden belirleme süreci kapsamında alınan kararla, 25 yılı aşkın süredir milyarlarca soruya yanıt arayan Ask.com, 1 Mayıs 2026 tarihinde dijital dünyadan tamamen çekildi. Bu kapanış, internetin erken döneminden günümüze ulaşabilen nadir kalelerden birinin daha yıkılması olarak nitelendiriliyor.