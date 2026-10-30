Novaya Gazeta’nın internet sitesinde yayımlanan veda açıklamasında, "Gazete artık yok. Rus makamları ve Rus güvenlik servisleri gazeteyi faaliyetlerini durdurmaya zorladı" denildi.

YAYINLARINI SÜRDÜRMESİNİ SAĞLAYAN KAYNAKLAR KESİLDİ

Novaya Gazeta'nın kapanma sürecinde karşılaştığı engellerin başında tahliye kararı ve okuyucu bağışlarının toplandığı sistemin devre dışı bırakılması geldi. Bu gelişmelerin gazetenin finansman imkanlarını ciddi ölçüde kısıtladığı belirtildi.

Yıllardır yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve kamu görevlilerinin yetkilerini kötüye kullanmasına ilişkin araştırmalarıyla tanınan gazete, Rusya'da iktidarı eleştiren yayın organlarından biri olarak öne çıkıyordu.

ALTI GAZETECİSİ MESLEKLERİNİ YAPARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Novaya Gazeta, geçmiş yıllarda kendisiyle bağlantılı altı gazetecinin mesleki faaliyetleri ve toplumsal sorumlulukları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öldürülen gazeteciler arasında, Çeçenistan'daki savaşlar ve insan hakları ihlallerine ilişkin haberleriyle tanınan Anna Politkovskaya da bulunuyordu. Politkovskaya, 20 yıl önce apartmanının merdiven boşluğunda silahla vurularak öldürülmüştü.

Gazetenin veda açıklamasında Rus yönetimine yönelik ağır eleştiriler de yer aldı. Kapanış sürecini koordineli bir müdahale olarak nitelendiren gazete, ülkede insan hakları ve özgürlüklerin giderek ortadan kaldırıldığını savundu.

Açıklamada, "Mahkemeler hukukla birlikte yok edildi. Kişisel kanaatlere sahip olmak artık devlet ihaneti" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA SAVAŞI SONRASI BAĞIMSIZ BASINA BASKI ARTTI

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısının ardından ülkedeki bağımsız medya kuruluşları üzerindeki kısıtlamalar daha da ağırlaştı. Savaşın eleştirilmesini ve iktidara yönelik muhalif açıklamaları cezalandırmaya yönelik yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Novaya Gazeta da bu süreçte yayın lisansının iptal edilmesi ve internet sitesine erişimin engellenmesi gibi yaptırımlarla karşılaştı. Gazetenin bazı çalışanları ve katkı sunan isimleri ise Rusya'da eleştirmenlere yönelik kullanılan "yabancı ajan" statüsüne dahil edildi.

Okuyucular, erişim engelini aşmak için VPN gibi yöntemlere başvurarak gazetenin içeriklerine ulaşmayı sürdürdü. Ancak art arda gelen hukuki ve ekonomik kısıtlamalar yayın faaliyetlerini giderek zorlaştırdı.

GAZETE OFİSİNE POLİS BASKINI DÜZENLENDİ

Gazetenin karşılaştığı baskılar yalnızca yayın faaliyetleriyle sınırlı kalmadı. Yılın başlarında Novaya Gazeta'nın yazı işleri ofisinde polis araması gerçekleştirildi.

Araştırmacı gazeteci Oleg Roldugin, "bilgisayarlı bilgilere hukuka aykırı erişim" suçlamasıyla gözaltına alınarak hakkında dava açıldı. Gazetenin genel yayın yönetmeni Sergey Sokolov da kısa süre önce sorgulanmak üzere polis tarafından götürüldü ve evinde arama yapıldı.

Tüm bu gelişmelere rağmen yayınlarını sınırlı ölçekte sürdürmeye çalışan gazete, son engellerin ardından faaliyetlerini devam ettiremeyecek noktaya geldi.