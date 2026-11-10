Kış aylarında evlerde en sık kullanılan cihazların başında gelen kombi ve termosifonlar, yanlış sıcaklık ayarları nedeniyle gereğinden fazla enerji tüketebiliyor. Özellikle suyu ihtiyaçtan daha yüksek sıcaklıklara çıkarmak elektrik ve doğalgaz faturalarını artırabiliyor. Peki kombi ve termosifon kaç dereceye ayarlanmalı? İşte enerji tasarrufu sağlamak için dikkat edilmesi gereken sıcaklık değerleri…

KOMBİNİN SICAK SU AYARI 40-50 DERECE ARASINDA OLMALI

Kombilerde günlük kullanım için sıcak su sıcaklığının genellikle 40-50 derece arasında ayarlanması öneriliyor. Bu aralık, duş ve diğer günlük ihtiyaçlar için yeterli sıcaklığı sağlarken suyun gereğinden fazla ısıtılmasını da önlüyor.

Sıcak suyun 60 derece ve üzerine çıkarılması ise çoğu evde gereksiz enerji tüketimine yol açabiliyor. Bu nedenle suyun sıcaklığını en yüksek seviyeye getirmek yerine kullanım ihtiyacına göre ayarlamak daha verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

PETEKLERİN SICAKLIĞI FARKLI AYARLANIYOR

Kombilerde kullanım suyu ile petekleri ısıtan kalorifer suyunun ayarları birbirinden farklı. Radyatörlü sistemlerde kalorifer suyu sıcaklığı genellikle 50-60 derece arasında tercih edilebiliyor. Havanın çok soğuk olduğu veya evin yeterince ısınmadığı durumlarda bu değer artırılabiliyor.

Yerden ısıtma sistemlerinde ise daha düşük sıcaklıklar yeterli olabiliyor. Bu sistemlerde su sıcaklığı çoğunlukla 35-45 derece aralığında tutuluyor.

TERMOSİFONDA İDEAL SICAKLIK 50-60 DERECE

Uzmanların önerilerine göre elektrikli termosifonlarda ideal sıcaklık 50-60 derece arasında değişiyor. Suyun 70-80 dereceye kadar ısıtılması, günlük kullanım açısından çoğu zaman gereksiz enerji harcanmasına neden oluyor.

Ayrıca yüksek sıcaklıklar, suyun içerisinde bulunan minerallerin ısıtma elemanında birikmesine ve kireç oluşumuna zemin hazırlıyor. Bu durum zamanla cihazın verimini düşürürken arıza riskini de artırabiliyor. Termosifonlarda bulunan Eko modu da daha kontrollü enerji tüketimi için tercih edilebiliyor.

DOĞRU SICAKLIK FATURAYI DA KONTROL ALTINDA TUTUYOR

Özellikle yoğuşmalı kombilerde kalorifer suyu sıcaklığının uygun seviyede tutulması, cihazın yoğuşma veriminden daha fazla yararlanmasına yardımcı olabiliyor. Kombiyi sürekli yüksek sıcaklıkta çalıştırmak yerine evin ısı ihtiyacına göre ayarlamak, enerji tüketimini kontrol altında tutmanın önemli yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Hem kombide hem de termosifonda sıcaklığı gereğinden fazla yükseltmemek, enerji tasarrufu açısından önem taşıyor. Ancak ideal ayarın cihazın modeline, tesisatın yapısına ve kullanım koşullarına göre değişebileceği unutulmamalı.