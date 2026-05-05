Denizli'nin Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde kuyumculuk yapan ve 1 Mayıs’tan bu yana iş yerini açmayan Süleyman Ç.’ye altınlarını emanet eden çok sayıda müşteri durumu polise bildirdi.

İŞ YERİNDEN 5 KİLOGRAM ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında, icralık olduğu da belirtilen Süleyman Ç.’nin iş yeri polis nezaretinde açılarak arama yapıldı. Yapılan aramada bulunan yaklaşık 5 kilogram altına el konuldu.

100 KİLOGRAM ALTINLA YURT DIŞINA KAÇTI

Süleyman Ç.’nin müşterilerinden emanet olarak aldığı yaklaşık 100 kilogram altınla kayıplara karıştığı ve yurt dışına kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca, emanet olarak aldığı altın ve paralar karşılığında müşterilerine kar payı verdiği de öne sürüldü.