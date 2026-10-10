Türk futbolu tarihinin en karanlık günlerini yaşarken, saha içi ve saha dışı tamamen çökmüşken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu “Göreve devam” kararı aldı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, koltuğunu korudu ama A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın görevine araya sıkıştırılmış bir cümle ile son verildi.

BİR CÜMLE İLE VADESİ DOLDU

Oylamada TFF yönetim kurulunun 5 üyesi “Hemen seçime gidelim” dedi. 7 üye ise “Olağan genel kurula kadar devam” diye el kaldırdı. Oy çokluğu ile alınan bu kararın kamuoyuna açıklandığı metinde satır arasına “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır” ifadesi sıkıştırıldı.

İSTİFA SAYISI 15’E ÇIKTI

SONUÇTA TFF yönetim kurulunun en önemli ismi olan 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz seçimli olağan genel kurul kararı alınmadığı için istifa etti. Otyakmaz ile birlikte Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin de istifalarını verdi. TFF yönetimi seçildikten sonra bugüne kadar istifa eden üye sayısı 15’e yükseldi.