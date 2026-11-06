ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Victor Allen Wilson ile Betty Sue Conkright, yaklaşık 30 yıl süren birlikteliklerinin ardından hastane odasında evlendi, ancak bu evlilik, Conkright'ın ölümünden sonra aile içinde hukuki bir anlaşmazlığa dönüştü. Kadının kızı nikâha itiraz ederek annesinin evlenme kararını verebilecek durumda olmadığını öne sürdü. Yargı sürecinde verilen son kararla birlikte dosya yeniden incelenmek üzere alt mahkemeye gönderildi.

Ölümünden 15 gün önce evlendi

Wilson ile Conkright yaklaşık 30 yıldır birlikteydi. Çift, 24 Ağustos 2023'te Kentucky'deki bir hastanede evlendi. Conkright, ciddi karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle Lexington kentindeki hastanede tedavi görüyordu. Hastalığı ilerledikçe düşünme ve iletişim kurma becerileri de etkilenmişti.

Conkright'ın kızı Tonya Hart, annesinin sağlık durumuyla ilgili kararları alabilmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Hart'ı geçici acil vasi olarak görevlendirdi. Bu dönemde aile üyeleri arasında annesinin bakımı ve hastanede ziyaret edilmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşandı.

Wilson, tüm bu gelişmelere rağmen uzun yıllardır birlikte olduğu Conkright ile evlenmek istedi. Mahkemede verdiği ifadede, çiftin daha önce evlenmemesinin nedenini de açıkladı. Wilson'a göre Conkright, evlenmeleri halinde devlet yardımlarını kaybetmekten endişe ediyordu.

Hastane odasında birkaç dakikalık nikâh

Wilson, 18 Ağustos 2023'te Bourbon County'deki nüfus müdürlüğünden evlilik başvurusu için gerekli belgeyi aldı. Ancak bu işlemi Conkright olmadan gerçekleştirdi. Çünkü kadın o sırada hastanede tedavi görüyordu.

23 Ağustos'ta Conkright'ın sağlık durumu daha da kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. Ertesi gün Wilson, Conkright'ın diğer kızı Barbara Davis, torunu ve Rahip Douglass Hess ile birlikte hastaneye gitti.

Nikâh töreni Conkright'ın hastane odasında yapıldı. Törene Davis ve rahibin eşi Brenda tanıklık etti. Birkaç dakika süren nikâhın ardından Wilson, evlilik belgesini dört gün sonra resmi makamlara teslim etti.

Betty Sue Conkright ise evlilikten 15 gün sonra, 8 Eylül 2023'te hayatını kaybetti.

Kızı annesinin evliliğine itiraz etti

Conkright'ın ölümünün ardından kızı Tonya Hart, evliliğin geçersiz sayılması için mahkemeye başvurdu. Hart, annesinin nikâh sırasında sağlıklı karar verebilecek durumda olmadığını savundu.

Hart'a göre annesi hastanede kaldığı dönemde zaman zaman çevresindeki kişileri tanımakta zorlanıyor, nerede olduğunu karıştırıyor ve iletişim kurmakta güçlük çekiyordu. Kadının oğlu Robert da annesinin bazı zamanlarda kendisini tanımadığını belirterek bu iddiaları destekledi.

Ancak nikâha katılanlar farklı bir tablo çizdi. Rahip Hess, töreni gerçekleştirmeden önce Wilson'a önemli bir şart koyduğunu anlattı. Conkright'ın kendisine tepki veremeyecek durumda olması halinde nikâhı kıymayacağını söyledi.

Hess'in ifadesine göre Conkright, kendisini tanımış ve Wilson ile evlenmek istediğini belirtmişti. Törende bulunan diğer tanıklar da kadının çevresindekileri tanıdığını ve nikâh sırasında bilincinin açık olduğunu düşündüklerini söyledi.

Wilson da eşinin hastanede kaldığı süre boyunca bilincinin zaman zaman değiştiğini kabul etti. Ancak evlendikleri sırada ne yaptığının farkında olduğunu savundu.

Mahkemenin kararı değişti

Evliliğe yönelik itirazların bir diğer nedeni de nikâh belgesinin alınma şekliydi. Kentucky yasalarına göre evlenmek isteyen iki kişinin de kimlikleriyle birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Wilson'ın belgeyi tek başına alması ise hukuki tartışmaya yol açtı.

Bourbon County'deki yetkililer de belgenin bu koşullarda verilmemesi gerektiğini kabul etti. Rahip Hess ise Conkright'ın geçici vasi altında olduğunu ve belgeyle ilgili sorunları bilmediğini, bunları bilseydi nikâhı gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

Temmuz 2025'te Montgomery Bölge Mahkemesi, evlilik belgesinin usule aykırı düzenlendiği gerekçesiyle nikâhı geçersiz saydı. Ancak mahkeme, Conkright'ın evlenme kararını verebilecek durumda olup olmadığı veya herhangi bir baskıya maruz kalıp kalmadığı konusunda ayrıca bir değerlendirme yapmadı.

Dosyayı inceleyen Kentucky Temyiz Mahkemesi ise 30 Ekim 2026'da bu kararı bozdu. Mahkeme, resmi görevlinin yaptığı hatanın tek başına evliliği geçersiz saymak için yeterli olamayacağına hükmetti. Çiftin evlilik belgesi aldığı, törenin gerçekleştirildiği ve evliliğin resmi kayıtlara işlendiği vurgulandı.

Bununla birlikte temyiz mahkemesi, Conkright'ın evlenme kararını verebilecek durumda olup olmadığı ve baskı altında kalıp kalmadığı yönündeki iddiaların incelenmesi gerektiğine karar verdi.

Dosya yeniden değerlendirilmek üzere alt mahkemeye gönderildi. Böylece çiftin evliliğinin hukuken geçerli olup olmadığına ilişkin süreç henüz kesinlik kazanmadı.