Geçmişte birçok şehirde alışveriş merkezleri ve internet olmadan önce, toplulukların ihtiyacına göre şekillenen mağazalar vardı. Bu mağazalar, sadece geleneksel ürünler değil, toplumun ihtiyacına göre çeşitli eşyalar da sunuyordu. Ancak günümüzde birçok ürün internet üzerinden kolayca temin edilebiliyor, bu da fiziksel mağazaların satışlarını etkiliyor.

Mobilya ve moda ürünlerinin dahi internetten alınabilir hale gelmesi, yükselen kira ve iş gücü maliyetleri, artan ürün fiyatları ve ticarette yaşanan belirsizlikler nedeniyle bazı perakendeciler faaliyetlerini sonlandırma kararı alıyor.

TÜM MAĞAZALARINI KAPATIYOR

ABD'de de faaliyet gösteren Trees n Trends, müşterilerinin yıllardır ihtiyaçlarına göre şekillenen ürün çeşitliliği ile dikkat çekiyordu. Ev dekorasyonu, mobilya, dış mekan ürünleri, yapay bitkiler, sezonluk süslemeler, kadın modası ve hediyelik eşyalar gibi farklı kategorilerde ürünler sunan mağaza, altı eyalette mağazaları ve çevrim içi mağazasıyla hizmet veriyordu.

1992’de kurulan Trees n Trends'in sahibi aile, sosyal medya hesaplarından sürpriz bir kararla mağazalarını kapatma kararını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Hepimiz burada işimizi çok seviyoruz. Ancak veda etme zamanı geldi. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda operasyonlarımızı sonlandıracağız ve altı mağazamızın tamamını kapatacağız” ifadeleri kullanıldı.

Aile tarafından yapılan açıklamada, kapanış tarihleri veya tasfiye satış planlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.