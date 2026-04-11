Türkiye otomotiv sektörünün köklü firmalarından Arıcıoğlu Otomotiv, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından resmen iflas etti. Yaklaşık 30 yıl önce kurulan ve özellikle Avrupa pazarına yönelik üretimleriyle bilinen şirket, konkordato sürecinden çıkış yolu bulamayarak faaliyetlerine son verdi.

KONKORDATO SÜRECİ SONUÇ VERMEDİ

Geçtiğimiz yıl finansal darboğaza giren Arıcıoğlu Otomotiv, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Mahkeme tarafından verilen mühlet sürecinde şirketin mali yapısının incelenmesi ve sürdürülebilir bir modele kavuşması amaçlandı. Yürütülen yeniden yapılandırma sürecine rağmen şirket, beklenen toparlanmayı sağlayamadı. Borç yükünün giderek artması ve nakit akışındaki bozulmalardan kaynaklı, konkordato süreci başarısızlıkla sonuçlandı.

Şirketin iflasa sürüklenmesinde en büyük etkenlerden biri, son dönemde hızla yükselen üretim maliyetleri oldu. Enerji, hammadde ve lojistik giderlerindeki artış, firmanın operasyonel yükünü ciddi şekilde artırdı. Buna ek olarak finansmana erişimde yaşanan zorluklar, şirketin üretim kapasitesini ve tedarik zincirini olumsuz etkiledi. Nakit akışındaki bozulma, faaliyetlerin sürdürülebilirliğini imkânsız hale getirdi.

AVRUPA'DA ÖNE ÇIKMIŞTI

Arıcıoğlu Otomotiv, özellikle yüksek teknolojili jant üretimiyle bilinen “Arceo” markasıyla Avrupa pazarında önemli bir yer edinmişti. İhracat odaklı büyüme stratejisiyle dikkat çeken şirket, uzun yıllar boyunca sektörde rekabetçi konumunu korumayı başarmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından mahkeme, şirketin mali yapısının sürdürülemez olduğuna hükmederek iflas kararını açıkladı.