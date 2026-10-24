Hyundai, Toyota, Jaguar Land Rover ve Volvo gibi önde gelen markaların popüler modellerini vuran bu teknik kusurlar, otomobil sahiplerine ve yolculara yönelik ciddi güvenlik alarmları verilmesine yol açtı.

Özellikle Hyundai cephesinde yaşanan arıza, park halindeki araçların dahi hiçbir sebep yokken yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle büyük yankı uyandırdı.

Markanın 2015-2016 model Genesis ile 2017-2020 model Genesis G80 serisine ait 95 bine yakın aracında elektrikli ön koltuk kontrol düğmelerinin takılı kalabildiği ve buna bağlı olarak aşırı ısınan koltuk motorlarının otomobili hem hareket halindeyken hem de stop edilmiş durumdayken ateşe verebildiği belirlendi.

Yetkililer, onarım çözümü tamamlanana kadar araç sahiplerine otomobillerini binalardan ve diğer araçlardan uzak, açık alanlara park etmeleri yönünde acil uyarıda bulunurken, bu modellerin sıfır ya da ikinci el satış ve kiralama işlemleri de durduruldu.

TOYOTA'NIN YENİ MODELLERİNDE YANGIN RİSKİ BULUNUYOR

Yangın riski yaratan bir diğer tehlike ise Japon üretici Toyota'dan geldi. Şirket, 2024-2027 model Land Cruiser Hybrid serisindeki 105 binden fazla aracını, yakıt deposunun yakınındaki boru bağlantısının yerinden çıkarak yakıt sızıntısına yol açması ve kıvılcım anında aracı alev topuna çevirme riski taşıması gerekçesiyle servislere çağırdı. Yetkili servislerin yakıt borularını güçlendirilmiş kelepçelerle yenileyeceği duyuruldu.

JAGUAR'DA 94 BİN ARACINI ÇAĞIRDI

Geri çağırma dalgasında sürüş ve yolcu güvenliğini doğrudan tehlikeye atan farklı kusurlar da yer aldı. Jaguar Land Rover grubunda yaklaşık 94 bin Range Rover modelinde tahliye deliklerinin yetersizliği nedeniyle suyun dikiz aynası kamerasına sızıp arka görüşü tamamen karartarak kaza riskini artırdığı tespit edilirken, Volvo da yaklaşık 10 bin elektrikli EX30 modelini kaza anında baş destek yastıklarının yerinden fırlayarak yolcuları yaralama tehlikesi bulunması sebebiyle acil bakım kapsamına aldı.