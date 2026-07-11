Telekomünikasyon devi AT&T, yaklaşık 300 bin mevcut ve eski çalışanının emeklilik maaşlarını eksik ödediği suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı davada, 184,1 milyon dolar ödeyerek uzlaşmayı kabul etti.

EVLİ ÇALIŞANLARA EKSİK ÖDEME YAPILDI İDDİASI

Toplu dava kapsamında hazırlanan ön uzlaşma protokolü, perşembe günü San Francisco Federal Mahkemesine sunuldu. Anlaşmanın resmiyet kazanması için davaya bakan hakimin onayı gerekiyor.

Dava sürecinde AT&T, evli çalışanlara yapılan emeklilik ödemelerinin bekar çalışanların ödemelerine "aktüeryal açıdan eşdeğer" olmasını şart koşan 1974 tarihli federal Çalışan Emeklilik Gelir Güvencesi Yasası'nı (ERISA) ihlal etmekle suçlanmıştı.

Çalışanlar, Dallas merkezli şirketin ödemeleri hesaplarken onlarca yıllık güncelliğini yitirmiş ölüm oranı verilerini (mortalite tablolarını) kullandığını, bu durumun da evli çalışanların hak ettiğinden daha az ödeme almasına yol açtığını öne sürdü.

149,1 MİLYON DOALR DOĞRUDAN ÇALIŞANLARA VERİLECEK

Uzlaşma metnine göre şirket, çalışanlara toplam 149,1 milyon dolar tutarında ek emeklilik hakkı sağlayacak. Bu meblağın 113,5 milyon doları emekli olmuş çalışanlara, 35,6 milyon doları ise halen çalışmaya devam eden personele dağıtılacak. Çalışanların avukatları ise yasal masraflar ve vekalet ücretleri için 35 milyon dolara kadar talepte bulunabilecek.

AT&T SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ekim 2020'de başlayan hukuki süreçte AT&T, uzlaşmayı kabul etmesine rağmen herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savundu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan AT&T yetkilileri; uzlaşma kararının, uzayan dava süreçlerinin getireceği yüksek maliyet ve zaman kaybının önüne geçmek amacıyla alındığını, şirketin emeklilik planlarının yönetiminde yasalara tam uyum sağlama taahhüdünü sürdürdüğünü vurguladı.