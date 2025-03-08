Kırklareli İğneada’da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Sisli Vadi sel felaketine ilişkin davada çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Tutuklu sanık Bülent Bayrak’ın koğuş arkadaşı tarafından yazılan mektupla, Bayrak’ın 300 bin dolar karşılığında tahliye edilmesi için bir anlaşma yapıldığını öne sürdü. Mektubun muhatabı ise bu felakette kızını ve damadını kaybeden acılı anne Safiye Yaşa oldu.

Safiye Yaşa

11 YIL CEZA ALDI

5 Eylül 2023’te yaşanan felakette, Sisli Vadi bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası yapılan incelemelerde, tesisin ruhsatsız olduğu ve hakkında daha önce yıkım kararı verildiği ancak işletmeye devam ettiği tespit edilmişti. Tesis sahibi Bülent Bayrak, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan11 yıl 3 ay ceza aldı. Kırklareli E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bayrak’ın koğuş arkadaşı tarafından gönderilen mektup, bu felakette kızı Mihriban Bağışlar ve damadı Dr. Selman Bağışlar’ı kaybeden Safiye Yaşa’ya ulaştırıldı.

Anne Safiye Yasa mektuptaki iddiaların derhal araştırılması gerektiğini söyleyerek adalet istedi.

MEKTUPTA NE YAZIYOR?

Mektuptaki ifadeler, Yaşa ailesinde şok etkisi yarattı. Mektupta “Artık daha fazla susamam! Evlatlarını kaybetmiş bir anne olarak senin adalet arayışına saygı duyuyorum ve bilmen gereken bazı şeyler var. Bülent Bayrak, özellikle İstanbul’dan gelen avukatlarıyla 300 bin dolar karşılığında bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre, istinaf aşamasında dosyanın bozulacağı ve tahliye edileceği, Yargıtay sürecinde ise tutuksuz yargılanacağının garantisini aldı. Bu konuşmaları bizzat duydum” yazıldı.